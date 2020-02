Zowat 3.500 mensen geëvacueerd in Venetië voor onschadelijk maken oorlogsbom ADN

02 februari 2020

08u51

Bron: Belga 0 In de Italiaanse toeristische stad Venetië wordt vandaag een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Uit voorzorg worden zowat 3.500 mensen geëvacueerd. Sinds 8.30 uur is ook het luchtruim gesloten. Het zal meerdere uren duren om het springtuig onschadelijk te maken.

Het explosief van ongeveer 220 kilo werd eerder deze week gevonden in de buurt van de industriehaven Marghera, buiten het historisch centrum met zijn kanalen.

Maar wegens "Bomba Day" is sinds 's ochtend een groot deel van het verkeer via weg, spoor en water in de stad afgesloten. Ook toeristen kunnen vandaag dus hinder ondervinden.



Venetië werd tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944 door de Amerikanen gebombardeerd.

