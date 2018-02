Zowat 250 betogers vragen geweld in Afrin te stoppen MV

24 februari 2018

16u06

Zo'n 250 mensen hebben zaterdagnamiddag betoogd op het Brusselse Schumanplein om de Europese Unie en de internationale gemeenschap op te roepen tussen te komen in Afrin. In die Koerdische regio vechten Turkse regeringstroepen, de Koerdische militie YPG en Syrische regeringstroepen een bloedig conflict uit. De betogers vinden dat de internationale gemeenschap de Koerden in de steek laat.

Het Turks leger trok een maand geleden de Syrische grens over en is sindsdien een offensief tegen Afrin begonnen. Het gebied in het noorden van Syrië wordt door de Koerdische militie YPG gecontroleerd.

Deze Koerdische Volksbeschermingseenheden zijn de belangrijkste bondgenoot van de VS in de strijd tegen de grotendeels overwonnen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Turkije beschouwt de YPG als de Syrische vleugel van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK. Dinsdag drongen Syrische regeringstroepen het gebied binnen om de Koerden in de strijd tegen de binnenvallende Turken te ondersteunen.

"Dagelijks sterven er tientallen mannen, vrouwen en kinderen in Afrin", klinkt het bij de betogers. "De veiligheid van de bevolking van Afrin wordt opgeofferd voor het geopolitieke spel tussen de internationale en regionale grootmachten om de belangen en de macht in Syrië. De Koerden die een positieve bijdrage leverden aan het verslaan van IS krijgen stank voor dank."

Het Turkse militaire offensief riskeert bovendien het al zo ingewikkelde kluwen van het conflict in Syrië nog onoverzichtelijker en onhanteerbaar te maken, en een nieuwe vluchtelingenstroom op gang te brengen, aldus de betogers: "Wij vragen dat België en de internationale gemeenschap al het mogelijke zouden doen om het geweld in Syrië te stoppen, te zorgen voor de veiligheid van de Syrische vluchtelingen en een democratische, inclusieve en duurzame heropbouw van Syrië mogelijk te maken."