Zoveel miljarden kostten de tien ergste klimaatrampen de economie dit jaar

28 december 2018

21u08

Klimaatrampen en extreme weersomstandigheden, veroorzaakt door de opwarming van de aarde, hebben in 2018 niet alleen veel mensenlevens gekost en miljoenen ontheemd, maar ook veel economische schade teweeggebracht. De Britse hulporganisatie Christian Aid berekende dat de tien ergste rampen samen zo'n 74 miljard euro economische schade veroorzaakt hebben.

Op het einde van het jaar analyseert de hulporganisatie steeds de economische impact van klimaatgerelateerde rampen zoals droogtes, overstromingen, bosbranden, hittegolven, orkanen en tyfoons. En ook dit jaar laat het rapport zien hoe verwoestend de klimaatverandering op economische vlak is. Alle rampen veroorzaakten minstens 1 miljard euro schade, vier zelfs meer dan 6 miljard euro schade.

Al deze rampen kunnen volgens Christian Aid (deels) worden toegeschreven aan door de mens veroorzaakte klimaatopwarming. Volgens de organisatie veroorzaakt klimaatopwarming verschuivingen in weerpatronen die extreme weersomstandigheden zoals lang aanhoudende droogtes waarschijnlijker maken. “Klimaatverandering wordt nog te vaak aangehaald als een probleem voor de toekomst, we willen de gevolgen die zich vandaag al laten gelden niet onder ogen zien”, aldus Kat Kramer van Christian Aid.

Orkanen Florence en Michael

Volgens het rapport waren de orkanen Florence en Michael de absolute koplopers met respectievelijk 15 miljard en 13 miljard euro schade. In dat verband haalt de BBC een onderzoek aan dat aantoont dat de neerslag die gepaard ging met Florence 50 procent erger werd gemaakt als gevolg van de klimaatopwarming door menselijke activiteiten.

Andere experts toonden dan weer dat menselijke activiteiten de uitstoot hebben veroorzaakt die op zijn beurt het oceaanwater heeft doen opwarmen. Die opwarming veroorzaakt niet enkel een stijging van het aantal tropische stormen, maar zou ook orkanen zoals Michael nog krachtiger gemaakt hebben.

Aanhoudende droogtes

Verder valt in de top 10 op dat de tien ergste rampen zowel rijkere als arme landen troffen. Vijf rampen waren gerelateerd met aanhoudende droogte (als je de dodelijke bosbranden in Californië meetelt). Christian Aid benadrukt echter dat in veel ontwikkelingslanden de menselijke kosten van klimaatverandering nog veel hoger liggen dan de financiële kosten. “Het is onrechtvaardig dat de mensen die het eerst en het ergst lijden onder de klimaatopwarming, de armen van deze wereld zijn die het minst hebben bijgedragen aan deze crisis”, zei Kramer nog daarover.

Op het einde van het jaar duiken overal eindejaarslijstjes op, sommige geven een wel heel sombere indruk van onze planeet. Deze klimaatrampen veroorzaakten volgens Christian Aid het meeste economische schade (omgerekend naar euro):

1. De orkanen Florence en Michael in de Verenigde Staten: respectievelijk 15 en 13 miljard

2. De bosbranden in Californië: 6,5 tot 8,7 miljard (Camp Fire) en 1,3 tot 2,6 miljard (Woolsey Fire)

3. De droogte in Europa: 6,5 miljard

4. De overstromingen in Japan: 6,1 miljard (de overstromingen in juni en juli) en 2 tot 4,8 miljard (tyfoon Jebi)

5. De droogte in Argentinië: 5,2 miljard

6. Overstromingen in China: 3,4 miljard (juli) en 4,7 miljard (tyfoon Rumbia)

7. De droogte in Australië: 5 - 7,9 miljard

8. De overstromingen in de Indiase deelstaat Kerala: 3,2 miljard

9. De aanhoudende droogte in Zuid-Afrika: 1 miljard

10. De doortocht van tyfoon Mangklut in China en de Filippijnen: 0,87 tot 1,8 miljard