Zou ze toch nog? Hillary Clinton klopt in poll van Harvard alle andere Democratische presidentskandidaten Joeri Vlemings

10 december 2019

17u59 0 Daags na Thanksgiving zei Hillary Clinton aan Graham Norton dat ze een last minute Democratische kandidaatstelling voor het Amerikaanse presidentschap niet uitsloot. En wat blijkt? Volgens een nieuwe Harvard-poll zou partijgenoot Joe Biden kloppen en meteen helemaal bovenaan staan.

Ondanks het fiasco van 2016 zou Hillary Clinton vandaag voorop lopen in de race van de Democraten naar het Witte Huis. Dat blijkt uit een poll van het departement American Political Studies van de gerenommeerde Harvard University. Hillary Clinton zou 21 procent van de stemmen halen, terwijl Joe Biden op 20 procent afklopt. Bernie Sanders moet het stellen met 12 procent, Elizabeth Warren met 9 procent.

Bij de achttien al wél geregistreerde kandidaten leidt nog altijd voormalig vicepresident Joe Biden, met ruime voorsprong zelfs op senator Bernie Sanders. Een andere senator, Elizabeth Warren, gaat nog net ex-burgemeester van New York, Michael Bloomberg, vooraf. Hij haalt zeven procent, volgens de zogenaamde Harris Poll. De enquête werd afgenomen bij 1.859 respondenten tussen 27 en 29 november.

Als Clinton niet mee in de race stapt, dan zou het verschil tussen de nummer 1 en 2 veertien procentpunten zijn: Joe Biden voert de lijst dan aan met 29 procent, Bernie Sanders zou stranden op 15 procent. Elizabeth Warren haalt in dat geval - zonder concurrentie van Clinton dus - 13 procent.

Dé vraag is dus: doet ze het of doet ze het niet? Hillary Clinton zegt nog altijd niet definitief “nee”. Over haar eventuele derde deelname aan de presidentsverkiezingen zei ze aan Graham Norton in Londen tijdens zijn show op de BBC vorige week: “Ik zal erg snel moeten beslissen”. Eerder vorige maand kreeg ze op BBC Radio ook al dezelfde vraag. “Zoals ik al zei, zeg nooit, nooit, nooit nooit”, was haar antwoord. Kortom: het kán nog. Maar, zo voegde Clinton er in de Graham Norton Show aan toe: “Op dit moment ben ik dat helemaal niet van plan”.