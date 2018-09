Zou jij erin willen slapen? Barcelona verbiedt project met 'slaapcapsules' van 2,4 vierkante meter voor 200 euro per maand TT

09 september 2018

17u31

Bron: El Pais 0 Geen claustrofobie hebben, dat lijkt ons alvast de belangrijkste voorwaarde om erin te willen slapen. Maar zover zal het niet komen, want het stadsbestuur van Barcelona heeft het nieuwe woonproject met 'slaapcapsules' van amper 2,4 vierkante meter verboden. Niet wettelijk en vooral inhumaan, zegt het stadsbestuur. Een projectontwikkelaar had de capsules willen verhuren aan 200 euro per maand.

Een appartement huren in Barcelona is voor veel lokale inwoners, en zeker voor jongeren, stilaan onbetaalbaar. Een projectontwikkelaar vatte daarom het idee op in een oud fabriekspand een nieuw woonconcept op poten te zetten. Vijftien zogenaamde 'slaapcapsules' van elk 2,4 vierkante meter zouden opgetrokken worden in een ruimte van in totaal 100 vierkante meter. In de capsule van 1,2 m x 1,2 m x 2 m bevindt zich een bed, tv, opbergruimte, tafeltje, licht, wifi en stopcontacten. Keuken, leefruimte en sanitair zouden gemeenschappelijk zijn. Maandelijkse huurprijs per bewoner, inclusief kosten: 200 tot 275 euro.

Het project, met de naam Haibu 4.0, is geïnspireerd op gelijkaardige Japanse concepten. Bedoeling was jonge stedelingen aan te trekken die graag in het centrum van Barcelona willen wonen omdat ze er werken en opzien tegen het dagelijks gependel vanuit een van de goedkopere voorsteden.

"Kans om crisis te overleven"

"We willen kansen geven aan mensen met beperkte economische middelen om de crisis te overleven, tot hun financiële situatie verbetert", zo klonk het bij oprichters Marc Olivé en Eddie Wattenwill. "Dit is in elk geval een beter alternatief voor een drukke kamer in een jeugdherberg of op straat slapen."

Maar de kleine slaapcapsules mogen dan er dan best hip uitzien op de maquette en hot zijn in sommige hostels in Barcelona, ze voor langere termijn verhuren aan inwoners is toch nog een ander paar mouwen. Dat vond ook het stadsbestuur, dat het initiatief prompt verbood. Volgens de wet moet elke wooneenheid minstens 40 vierkante meter groot zijn. "Dit initiatief zal nooit de nodige vergunningen krijgen", verklaarde Josep Maria Montaner, schepen van Wonen. Nochtans waren er al meer dan 600 geïnteresseerden.

"Dit bestaat al, we noemen het 'doodskisten'"

"Gelukkig is het verboden mensen op elkaar te stapelen", zei ook burgemeester Ada Colau, die zelf een voormalig activiste voor het recht op waardig wonen is. Een parlementslid van het radicaal-linkse Podemos tweette dan weer: "Er zijn gelijkaardige huizen op kerkhoven, en we noemen ze doodskisten."

Barcelona kent, net als een aantal andere Europese steden die kreunen onder het toerisme, een ware huizencrisis. Huiseigenaars verhuren hun appartementen liever voor telkens enkele dagen aan toeristen dan maand na maand aan dezelfde lokale huurder. Tussen 2014 en 2017 steeg de gemiddelde huurprijs in de stad met maar liefst 28,7 procent tot 903,4 euro. Het gemiddelde maandloon in Spanje bedraagt 1.880 euro, en voor jongeren onder de 30 is dat zelfs maar 1.300 euro.

De initiatiefnemers hopen het stadsbestuur toch nog te kunnen overtuigen van hun goede bedoelingen. "Wij willen de inwoners die het moeilijk hebben voor 200 euro per maand toch nog waardig laten leven." Wie zich wil aanmelden, moet tussen 25 en 45 jaar oud zijn, vast werk hebben en minstens 450 euro per maand verdienen en mag geen strafblad hebben.