Zou jij 450 euro betalen voor deze schoenen? Amerikaans warenhuis onder vuur om product "dat armoede verheerlijkt"

24 september 2018

01u19

Het Amerikaanse warenhuis Nordstrom ligt onder vuur. Op hun website verkopen ze sneakers van het Italiaanse merk Golden Goose voor 530 dollar of 450 euro. De beige-grijze sneakers zien eruit alsof ze al jaren zijn gedragen. Een soort witte duct tape lijkt te verhinderen dat de schoenen uit mekaar vallen.

Op de website van de keten Nordstrom worden de casual sportschoenen beschreven als: "een 'distressed' leren sneaker met een bescheiden retroprofiel met 'hold-it-all-together'-tape als detail, de typische ster op de zijkant en een 'grungy' rubberzool".

De klanten van Nordstrom waren niet overtuigd. Er volgde een golf van kritiek. Het warenhuis wordt verweten dat ze armoede verheerlijken. Klanten wijzen op de wrede ironie dat veel mensen gedwongen zijn zulke sneakers te dragen tot ze uit mekaar vallen omdat ze net niet over het geld beschikken om precies deze sneakers te betalen.

"Dit is het toppunt van kapitalisme: schoenen verkopen die eruit zien als schoenen van de mensen die geen nieuwe schoenen kunnen betalen", merkte een twitteraar op.

Reactie Nordstrom

Nordstrom reageerde op een van de vele kritische tweets: "We stellen de feedback op prijs. We willen nieuwe, andere en unieke producten aanbieden. We beseffen dat smaak subjectief is en dat niet iedere klant al onze producten mooi kan vinden."

De Twittergebruikster reageerde: "Dit gaat niet om smaak. Armoede is niet hip. Ik ben in armoede opgegroeid en kon mij geen luxeproducten veroorloven. Dat mijn schaamte en strijd nu tot marketingtools worden gereduceerd vind ik walgelijk".

Reactie schoenmerk

Het modemerk Golden Goose heeft nog niet gereageerd op de huidige controverse. Twee jaar geleden hadden ze echter hetzelfde probleem toen gelijkaardige sneakers op de markt kwamen.

Toen zeiden ze dat het bedrijf "trots was een pionier te zijn in de trend van de 'distressed' look (een trend waarbij de kledij er gedragen en/of beschadigd uitziet), een van de belangrijkste modetrends op dit moment".

Dat excuus kunnen ze twee jaar later in de snel veranderende modewereld waarschijnlijk niet meer gebruiken.