Zou Bernie Sanders kans maken tegen Trump? Onze Amerikacorrespondente Greet De Keyser legt uit Koen Van De Sype

12 februari 2020

15u56 0 Bernie Sanders heeft de Democratische voorverkiezing in de Amerikaanse staat New Hampshire op zijn naam geschreven. De 78-jarige zelfverklaarde socialist lijkt daarmee de wind in de zeilen te hebben, nadat hij eerder al nipt tweede werd in de staat Ohio. “Deze overwinning is het begin van het einde voor Donald Trump”, klonk het afgelopen nacht toen hij zijn supporters toesprak. Maar is dat wel zo? Zou hij een kans maken als hij het tegen de huidige Amerikaanse president zou opnemen? Onze Amerikacorrespondente Greet De Keyser legt uit.

Kraait Sanders terecht victorie?

“Nee, want Iowa en New Hampshire zijn niet echt representatief voor de rest van Amerika. Het zijn staten met een heel speciaal kiezerspubliek. De slogan van New Hampshire is symbolisch ‘live free or die”. De mensen hier zijn bijvoorbeeld heel erg tegen een groot overheidsbestuur. Ze zijn uiterst links of uiterst rechts. Er zijn ook heel veel studenten en 95 procent van de inwoners is blank. Dat zijn zaken die in de kaart spelen van Sanders. Dat hij het hier goed zou doen, was een beetje de verwachting. Het is echter de vraag hoe goed hij het zal doen in Midden-Amerika. Hij zegt van zichzelf dat hij een socialist is en dat ligt daar toch nog altijd niet goed. En het is net dáár dat presidenten verkozen worden.” (lees hieronder verder)

“Bovendien zijn er in deze eerste twee staten nog maar erg weinig ‘delegates’ verdeeld. Om het tot presidentskandidaat voor de Democraten te schoppen heb je er minstens 1.191 nodig. Sanders heeft er momenteel 21 en volgt daarmee op Buttigieg, die er 23 heeft. Er is dus nog een lange weg te gaan. We staan echt nog maar aan het begin van de race.”





“Sanders zal het naar alle waarschijnlijkheid ook nog wel goed doen in een staat als Californië, waar ook nog flink wat delegates te rapen zijn. Maar als je naar de staten kijkt waar Trump écht bekampt moet worden, dan zie ik heel weinig kansen voor hem.”

Zou hij überhaupt een kans maken tegen Trump?

“Als hij de kandidaat wordt van de Democraten, dan denk ik dat het zo goed als vaststaat dat hij het niet zal halen. Midden-Amerika stemt zeker niet voor een zelfverklaard socialist.”

Ondanks de peilingen die Sanders winst toedichten?

“In mijn ogen klopt dat niet. Je ziet dat besef ook groeien bij de Democraten. Bij de exitpolls in New Hampshire werd aan kiezers gevraagd wat de belangrijkste motivatie voor hun stemkeuze was geweest en meer dan 60 procent zei dat ze iemand wilden aanduiden die Trump kon verslaan. Dat bleek nog belangrijker dan het politieke programma van de kandidaten. De kandidaten in het midden – Pete Buttigieg (de voormalige burgemeester van South Bend, Indiana, die won in Iowa en nipt tweede werd in New Hampshire, red.), senator Amy Klobuchar van Minnesota en voormalig vicepresident Joe Biden – haalden samen meer stemmen dan de kandidaten van de linkervleugel, senator Elizabeth Warren en Bernie Sanders. Bij de Democraten groeit dus het besef dat iemand van de linkerkant het niet zal halen tegen Trump.” (lees hieronder verder)

Het wordt dus best een centrumkandidaat?

“Als je bij Midden-Amerika een beetje aansluiting wil vinden, dan moet het inderdaad een centrumkandidaat zijn. Zeker niemand van de linkerkant van de partij.”

“Bedenking daarbij is wel dat de stemmen van het centrum momenteel zeer verdeeld zijn. Wat erg opvalt, is dat de mensen toch niet zo een vertrouwen blijken te hebben in Biden. Het is afwachten of zich dat nu doorzet. Dat weten we over een dag of tien, als er voorverkiezingen zijn in South Carolina. Een groot deel van de Democraten die daar naar de stembus trekken, zijn Afro-Amerikanen. Biden doet het goed bij hen en hoopt dat die massaal op hem zullen stemmen. De kans bestaat dat Biden daar opnieuw bij de favorieten uitkomt. Daar zullen we tegelijk zien of Buttigieg het ook goed doet als hij voor een meer divers publiek staat.”

“Het wordt ook afwachten hoe miljardair en voormalig burgemeester van New York Michael Bloomberg het doet. Die heeft zich als het ware ingekocht in de voorverkiezingen en doet pas mee vanaf Super Tuesday op 3 maart, het moment dat er pas écht veel delegates te rapen zijn. Het zou dus nog wel eens kunnen dat hij – zeker nu hij de uitgesproken steun van Obama krijgt – de hele volgorde binnen de partij nog eens op zijn kop zal zetten.