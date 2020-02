Exclusief voor abonnees

Zou Bernie Sanders kans maken tegen Trump? Onze Amerikacorrespondente Greet De Keyser legt uit

Koen Van De Sype

12 februari 2020

15u56

Bernie Sanders heeft de Democratische voorverkiezing in de Amerikaanse staat New Hampshire op zijn naam geschreven. De 78-jarige zelfverklaarde socialist lijkt daarmee de wind in de zeilen te hebben, nadat hij eerder al nipt tweede werd in de staat Ohio. “Deze overwinning is het begin van het einde voor Donald Trump”, klonk het afgelopen nacht toen hij zijn supporters toesprak. Maar is dat wel zo? Zou hij een kans maken als hij het tegen de huidige Amerikaanse president zou opnemen? Onze Amerikacorrespondente Greet De Keyser legt uit.