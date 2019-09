Zorgwekkende videobeelden tonen hoe honderden geblinddoekte mannen worden afgevoerd in China AW

23 september 2019

13u04

Bron: The Guardian 7 Schrijnende videobeelden, opgenomen met een drone en gepost op Youtube, gaan de wereld rond. Op de beelden is te zien hoe honderden mannen geblinddoekt en vastgeketend in een trein worden geleid in Xinjiang. Vermoedelijk gaat het om Oeigoeren, of een andere minderheidsgroep in China.

De video werd vorige week door een anonieme gebruiker op Youtube gepost. Daarop te zien: honderden mannen met kaalgeschoren hoofd, een blinddoek en gekleed in paarse uniformen. Allen zitten ze in rijtjes op hun knieën, wachtend op de agenten - die met dubbel zoveel lijken te zijn -die hen wegleiden.

Inmiddels werd de video onder de loep genomen door een onderzoeker van de Australische denktank Strategic Policy Insitute. Hij gebruikte enkele aanwijzingen in de video zoals oriëntatiepunten en de positie van de zon, om te bepalen waar de scène zich afspeelde. Volgens zijn analyses zijn de beelden opgenomen op een treinstation ten westen van de Chinese stad Korla.

Heropvoedingskampen

Van de stad Korla vermoedt men dat er verschillende ‘heropvoedingskampen’ gevestigd zijn waar de Oeigoeren, een islamitische minderheid in China, worden vastgehouden. Volgens Human Rights Watch (HRW) werden er reeds zo’n miljoen moslims in het noordwesten van China opgesloten zonder proces.

Propaganda, martelpraktijken en ijdele hoop

In die kampen moeten de moslims propaganda opzeggen, liedjes zingen die president Xi Jinping en de Communistische Partij loven en Mandarijn leren spreken. Zij die zich verzetten, worden gestraft en, in sommige gevallen, gemarteld. Bij aankomst wordt hen verteld dat ze terug naar huis mogen keren eens ze het zogezegde opleidingsprogramma hebben afgerond. Maar aangezien er geen officiële procedure is, is niemand zeker wanneer ze precies kunnen vrijkomen.

De video is op YouTube geplaatst met het account ‘War on Fear’, wiens doel zou zijn om de angst te bestrijden die voortkomt uit de technologische evolutie. Zo staat te lezen in de profielomschrijving.

