Zorgwekkende toename van besmettelijke ziekten, ondervoeding en kindersterfte: “VN moeten toestand in Venezuela uitroepen tot humanitaire noodsituatie” LH

05 april 2019

15u28

Bron: The Guardian 2 De Verenigde Naties (VN) moeten de dramatische toestand in Venezuela uitroepen tot een humanitaire noodsituatie. Dat hebben experts van onder meer Human Rights Watch gezegd. Ze benadrukken dat de gezondheidszorg in het land compleet is ingestort en waarschuwen ook voor een zorgwekkende terugkeer van besmettelijke ziekten, ondervoeding en kindersterfte.

Venezuela kampt met een humanitaire noodsituatie, als gevolg van het ineenstorten van de gezondheidszorg, en de opkomst van overdraagbare ziekten zoals malaria, mazelen en difterie. Onder meer Human Rights Watch haalt overheidsstatistieken en cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Pan American Health Organization (PAHO) aan om de VN te wijzen op de dramatische toestand in het land dat tevens kampt met een gebrek aan openbare informatie.

De moedersterfte in Venezuela steeg met 65 procent in 2016, kindersterfte met 30 procent. De vooruitgang in Venezuela op het gebied van kindersterfte is in de afgelopen tien jaar zelfs volledig tenietgedaan. Het land kampt met sterftecijfers die sinds de late jaren 1990 niet meer voorkwamen. Volgens een artikel in het Britse medische magazine The Lancet, stierven in 2009 zestien kinderen jonger dan 1 jaar per elke duizend geboorten. Na dat jaar werd dat cijfer hoger, met een snelle stijging vanaf 2011.

Mazelen, difterie en malaria

Het aantal tuberculosegevallen steeg in het land van 6.000 in 2014 naar 13.000 in 2017. En in 2018 kreeg 9 op 10 van de Venezolanen die aan HIV lijden en geregistreerd zijn bij de overheid geen behandeling, opnieuw door een tekort aan medicijnen. Daarnaast is er ook een stijging in het aantal gevallen van mazelen (9.300 sinds 2017), de vergeten dodelijke ziekte difterie, die de longen en luchtwegen aantast (2.500 gevallen sinds 2016) en malaria (liefst 414.000 in 2017, meer dan vertienvoudiging in vergelijking met 2009).

Eén maaltijd per dag

Het rapport, dat niet alleen gepubliceerd werd door Human Rights Watch maar ook de gerenommeerde Johns Hopkins School of Public Health maakt ook melding van chronische voedseltekorten, waardoor veel Venezolanen slechts één maaltijd per dag kunnen eten. Uit een enquête van drie universiteiten in Venezuela bleek dat 80 procent van de huishoudens in het land geen toegang heeft tot een betrouwbare voedselbron heeft en dat bijna twee derde van de ondervraagden in 2017 gemiddeld 11 kilo was vermagerd.

“De Venezolaanse autoriteiten minimaliseren en verstoppen informatie over de crisis, en intimideren diegenen die gegevens verzamelen of erover spreken”, zei José Miguel Vivanco, directeur van de Amerikaanse afdeling van Human Rights Watch nog.

Officiële verklaring

Een officiële verklaring van de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, zou volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch “toegang tot voedsel, medicijnen en gezondheidszorg ontsluiten voor miljoenen mensen mogelijk maken”. “De gezondheidszorg staat op instorten en de voedseltekorten brengen steeds meer inwoners in gevaar. We hebben de VN nodig om de ernstige crisis te beëindigen en levens te redden”, klinkt het. “Guterres moet er bij de Venezolaanse autoriteiten ook op aandringen personeel van de VN volledige toegang te geven tot informatie om een onafhankelijke en uitgebreide analyse uit te voeren van de noden van de inwoners”, aldus de experts nog.