Zorgwekkende toename van aantal cholerapatiënten in Jemen ADN

27 maart 2019

16u25

Bron: ANP 0 Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen schaalt de hulpverlening in verschillende provincies in Jemen op omdat het aantal gevallen van cholera daar sterk toeneemt. Tussen 1 januari en 26 maart is het aantal cholerapatiënten gestegen van 140 naar liefst 2.000 per week en steeg het percentage diagnoses van 58 procent naar 70 procent.

Artsen zonder Grenzen nam in de afgelopen drie maanden in totaal 7.938 vermoedelijke cholerapatiënten op in de gezondheidsfaciliteiten in de provincies Amran, Hajjah, Ibb en Taiz. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vielen in die periode al zeker 166 doden door cholera.

De humanitaire hulp en activiteiten voor schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen worden opgeschaald om te voorkomen dat de ziekte zich nog verder kan verspreiden. "Cholera wordt in Jemen als endemisch gezien, maar deze toename is zorgwekkend omdat het regenseizoen, dat het nog erger kan maken, nog niet eens is begonnen" aldus landverantwoordelijke Hassan Boucenine.

Tussen 2016 en 2017 raakten twee cholera-golven Jemen. Hoewel de ziekte onder controle werd gebracht, kwamen gezondheidsautoriteiten en medische organisaties nog steeds gevallen van cholera tegen in bijna alle provincies. Na vier jaar oorlog hebben veel mensen vandaag geen toegang tot medische zorg, omdat er maar weinig ziekenhuizen functioneren. Naast cholera blijven uitbraken van andere ziekten zoals difterie en mazelen een gezondheidsrisico en zijn ze dodelijk voor mensen in het door oorlog verscheurde land.

