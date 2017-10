Zorgwekkend: wereldwijd wordt elke 7 minuten een adolescent gedood door geweld 01u45

Bron: Belga Thinkstock Wereldwijd ondergaan miljoenen kinderen geweld, vaak gepleegd door diegenen die instaan voor hun verzorging. Sommige slachtoffers zijn amper 12 maanden oud. Dat blijkt uit een nieuwe rapport dat Unicef vandaag publiceert.

Drie vierde van de 2- tot 4-jarige kinderen van de wereld, dat zijn er ongeveer 300 miljoen, ervaren volgens Unicef psychologische agressie en/of lichamelijke straf door hun verzorgers thuis. Ongeveer 6 op 10 kinderen van 1 jaar in 30 landen met beschikbare gegevens worden regelmatig onderworpen aan gewelddadige discipline. Bijna een kwart van hen wordt fysiek geschud als straf.



Ook oudere kinderen en jongeren ervaren geweld, zegt Unicef. "Wereldwijd hebben ongeveer 15 miljoen adolescente meisjes van 15 tot 19 jaar gedwongen geslachtsgemeenschap of worden ze gedwongen tot het verrichten van seksuele daden. Slechts 1 procent van de adolescente meisjes die seksueel geweld hebben ondervonden, zei dat ze hiervoor professionele hulp zochten", zegt Cornelius Williams, directeur van de Unicef Child Protection Unit.



Moord in de VS

Jongeren zijn ook het slachtoffer van moord. "Wereldwijd wordt elke 7 minuten een adolescent gedood door geweld", legt Williams uit. "In de Verenigde Staten hebben niet-Spaanse, zwarte jongens van 10 tot 19 jaar oud bijna 19 keer meer kans om vermoord te worden dan niet-Spaanse, blanke jongens van dezelfde leeftijd. In 2015 was het risico om vermoord te worden voor een niet-Spaanse, zwarte adolescente jongen in de VS even groot als het risico om gedood te worden door collectief geweld voor een adolescent die in oorlogsgetroffen Zuid-Soedan woonde."



"De schade toegebracht aan kinderen over de hele wereld is echt zorgwekkend", benadrukt Williams. "Baby's worden in het gezicht geslagen, meisjes en jongens worden gedwongen tot seksuele handelingen, adolescenten worden vermoord in hun gemeenschappen. Geweld tegen kinderen spaart niemand en kent geen grenzen."



Maatregelen

Unicef zet alles in het werk om geweld in al zijn vormen te beëindigen. Het Kinderfonds ondersteunt overheidsinspanningen ter verbetering van de diensten voor kinderen die door geweld worden getroffen, levert beleidsondersteuning en ondersteuning bij het uitwerken van wetgeving die kinderen beschermt en die gemeenschappen, ouders en kinderen moet helpen om geweld te voorkomen. Om geweld tegen kinderen te beëindigen, vraagt Unicef de regeringen om dringende maatregelen te nemen.