Zorgt mysterieuze 'vrouw in het paars' alsnog voor doorbraak in zaak Maddie McCann? avh

09u29

Bron: Daily Mail 64 PA Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 uit een appartement in de Portugese Algarve. In 2007 verdween de 3-jarige Madeleine McCann uit een appartementsblok in het Portugese Praia da Luz. Ruim tien jaar later tasten de speurders nog altijd in het duister, maar mogelijk zorgt een mysterieuze ‘vrouw in het paars’ alsnog voor een doorbraak. De onderzoekers speuren heel Europa af op zoek naar de vrouw die mogelijk iets te maken heeft met de verdwijning.

De Britse expat in Portugal Jenny Murat is mogelijk een kroongetuige in de zaak Maddie McCann. De vrouw zag op 3 mei 2007 omstreeks 20.00u een vrouw nabij het appartementenblok waar de McCanns logeerden. “Ik zag de vrouw staan op de hoek van de straat. Ze viel op omdat ze in het paars was gekleed”, verklaart Murat. “De vrouw was alleen en keek met veel aandacht naar het flatgebouw.”

Enige element

Tijdens de twee uur daarna verdwijnt Madeleine McCann uit het appartement. Haar ouders zijn op dat moment aan het dineren bij vrienden in hetzelfde gebouw. Murat gaat de volgende dag meteen naar de politie met haar verhaal, maar tot op vandaag blijft identiteit van de vrouw in het paars onbekend. Toch is zij het enige element dat het onderzoek nog in leven houdt.

Lees verder onder de foto.

AFP Madeleine McCann enkele weken voor haar verdwijning.

Het onderzoeksteam, dat al van 31 naar 4 leden is geslonken, reist door Europa op zoek naar de mysterieuze vrouw. De speurders denken dat ze de Bulgaarse nationaliteit heeft en dat ze met haar partner in Praia da Luz woonde op het moment van de verdwijning. De onderzoekers denken dat haar partner ondertussen is overleden.

13 miljoen euro

Het onderzoek naar de verdwijning heeft al meer dan 13 miljoen euro gekost. Speurders vertaalden al meer dan 40.000 documenten uit het Portugees en onderzochten al meer dan 600 personen die mogelijk iets met de verdwijning te maken konden hebben. Alle aanwijzingen bleken een dood spoor.

Lees verder onder de foto.

EPA In 2012 verspreidden Madeleines ouders Kate en Gerry een foto van hoe hun dochter er ondertussen zou uitgezien hebben.

Tapas Seven

Er zijn veel fouten gemaakt in het onderzoek. Zo vragen velen zich af waarom de speurders niet sneller op zoek zijn gegaan naar de vrouw in het paars. En bij de heropening van de zaak in 2011 ging de politie niet meteen over tot de ondervraging van de ‘Tapas Seven’, het gezelschap met wie de ouders McCann op de bewuste avond aan het dineren waren.

De getuigenis van Jenny Murat is het laatste sprankeltje hoop voor de speurders, al is de kans groot dat dat spoor uiteindelijk ook doodloopt.