Zorgpersoneel in Nederland krijgt bonus van 500 euro KVE

27 augustus 2020

13u36

Bron: Belga 0 Het zorgpersoneel in Nederland krijgt volgend jaar een nieuwe bonus, van 500 euro, in verband met de extra inzet door de coronacrisis. Ingewijden bevestigen berichtgeving hierover van De Telegraaf. Er komt dus geen structurele loonsverhoging voor de werknemers in de zorg.

Vooral de oppositie had daarop aangedrongen. Voor een loonsverhoging is er echter te weinig steun in de Nederlandse regering. Het wordt een bonus van 500 euro netto, de helft van het bedrag dat zorgpersoneel dit jaar ontvangt. Daarnaast gaat het ministerie van Volksgezondheid op de eigen begroting ruimte zoeken om iets te doen aan de werk- en regeldruk in de zorg.

Daarnaast wil de regering-Rutte voor komend jaar een belastingverlaging doorvoeren, zodat mensen meer overhouden in hun portemonnee. De lastenverlichting komt door een lager tarief van de inkomstenbelasting in de eerste schijf en een verhoging van de arbeidskorting.