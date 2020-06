Zorgpersoneel in Nederland krijgt 1.000 euro bonus voor harde werk in coronatijd Edwin Van Der Aa

25 juni 2020

13u18

Bron: Algemeen Dagblad 11 De Nederlandse regering heeft bekendgemaakt dat zorgmedewerkers in het land dit najaar een eenmalige bonus van 1.000 euro netto krijgen vanwege hun inspanningen tijdens de coronacrisis. Dat hebben zorgministers Hugo de Jonge en Martin van Rijn zojuist bekendgemaakt.



Het geld is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, schoonmakers en het andere ondersteunend personeel in alle sectoren van de zorg. Werkgevers kunnen vanaf 1 oktober de juiste mensen aanwijzen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid): “Tijdens de coronacrisis hebben zorgprofessionals zich dag en nacht onvermoeibaar ingezet om anderen te helpen. En dat onder ongekende omstandigheden. Nederland kon op hen rekenen.”



De Tweede Kamer stemde eerder al in met het uitkeren van een bonus en de ministers waren de afgelopen weken bezig met de uitwerking van die wens. Een verkenner werd gevraagd om samen met de vakbonden en zorgwerkgevers te bekijken hoe de beloning eruit kon zien en hoe die goed uitvoerbaar zou zijn. Dat proces is nu afgerond.

Vannacht schreef minister De Jonge nog in een Kamerbrief dat de zorgverleners de afgelopen maanden “een buitengewone prestatie hebben geleverd en overigens nog steeds leveren”.

Geen structurele loonsverhoging

De oppositie in de Nederlandse Tweede Kamer voert al weken campagne voor een betere beloning voor zorgverleners van wie tijdens de corona-epidemie zoveel is gevraagd. Maar een structurele loonsverhoging moet aan de cao-tafels worden geregeld, vinden het kabinet en de coalitiepartijen.

In totaal trekt het kabinet 800 miljoen euro uit voor de bonusregeling. Tijdens de zomer wordt verder uitgewerkt hoe de subsidie zo goed, en zo eenvoudig mogelijk kan worden uitgekeerd. Daarbij is het uitgangspunt dat de administratieve last voor zorginstellingen zo laag mogelijk blijft.

Zorgmedewerkers hebben de afgelopen maanden dag en nacht keihard gewerkt. Met de bonus van €1000,- laten we vanuit de Kamer en het kabinet onze waardering zien voor de volharding, flexibiliteit en professionaliteit van deze mensen tijdens de coronacrisis. https://t.co/JobgVX0rg0 pic.twitter.com/XVpF5PWVNI Martin van Rijn(@ mjrijn) link