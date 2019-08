Zorgden kokoskrabben voor de verdwijning van Amelia Earhart? Redactie

29 augustus 2019

10u08 0 Sinds enkele maanden tracht Robert ‘Bob’ Ballard het mysterie rondom de verdwijning van de Amerikaanse pilote Amelia Earhart op te lossen. Al denkt men te weten waar de pilote neerstortte in 1937, haar lichaam werd nog steeds niet gevonden. Maar daar zijn de reusachtige kokoskrabben misschien wel verantwoordelijk voor, stellen Ballard en zijn team nu.

Om een antwoord te formuleren op de resterende vragen omtrent het Earhart-mysterie, trokken Robert Ballard en zijn team – in het kader van een door National Geographic gefinancierde expeditie - naar het ringvormige eilandje (atol) Nikumaroro in de Stille Oceaan. Vermoedelijk is dat de laatste rustplaats van de Amerikaanse pilote.

Crash

Op 2 juli 1937 om 08.43 uur plaatselijke tijd verstuurde de pilote haar laatste boodschap over de radio. Ze was op weg naar een landingsplaats: het eiland Howland in de Stille Oceaan. Maar toen liep het mis. Er werd niets meer vernomen van de pilote en Fred Noonan, haar navigator.

