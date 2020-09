Zoontje van twee zet mondmasker af voor aangeboden snack en moet samen met mama vliegtuig verlaten Joeri Vlemings

14 september 2020

12u48

Bron: USA Today 3 Jodi Degyansky (34) werd zaterdag samen met haar zoontje van twee uit het vliegtuig gezet omdat de peuter zijn mondmasker had laten zakken om een van de aangeboden snacks te kunnen eten. Degyansky reisde van Fort Myers in Florida naar Chicago. Ze pleit voor meer inleving met ouders en hun kleine kinderen.

Degyansky had haar familie in Naples in de staat Florida bezocht. Bij de heenvlucht was iedereen begripvol voor haar zoontje van amper twee. Maar de terugvlucht met Southwest Airlines naar Chicago verliep minder geslaagd. “De stewards waren veel strenger”, zegt ze. Samen met haar zoontje Hayes Jarboe was Jodi het vliegtuig opgestapt. De kleine zette zijn mondmasker af om een van de aangeboden snacks te kunnen eten. Iemand van de crew maande daarop de moeder herhaaldelijk aan dat haar zoon zijn mondmasker moest opzetten. “Maar hij was aan het eten”, verweerde Degyansky zich. En ze liet haar kind begaan.

Het vliegtuig had de gate dan al verlaten, maar keerde toch terug om moeder en kind van het vliegtuig te laten zetten. Een kwartier lang ging de Jodi Degyansky nog in discussie met de crew en wees ze erop dat haar zoontje zijn mondmasker intussen wél weer ophad, maar het mocht niet baten.



Volgens de officiële Amerikaanse richtlijnen moeten kindjes vanaf twee jaar verplicht een mondmasker dragen als de social distancing niet kan worden gerespecteerd. In Europa is een mondmasker pas verplicht voor kinderen vanaf zes jaar die met het vliegtuig reizen.

Net 2 geworden

“Mijn kleuter is letterlijk twee weken geleden twee geworden”, zegt Degyansky. “Ik besef dat je ergens de grens moet trekken, maar laten we toch een beetje begrip opbrengen voor ieders individuele situatie.” Ze zegt dat stewards haar hadden gezegd dat ouders chips en snacks vaak misbruiken als excuus voor hun kinderen om geen mondmasker te moeten dragen. Degyansky beweert dat dit bij haar niet geval was en dat ze helemaal achter de verplichting om mondkapjes te dragen staat in de strijd tegen het coronavirus.

De vrouw vond het vernederend dat het vliegtuig helemaal terug naar de gate taxiede om haar van het toestel te plukken. Bovendien was er pas op maandag een nieuwe rechtstreekse vlucht naar Chicago. Ze boekte dan maar bij American Airlines, wat haar 600 dollar of ruim 500 euro kostte. “Wat als ik mij dat niet had kunnen permitteren?”, vraagt ze zich af. “Ik kan maar niet geloven dat mij dit overkwam.”

Southwest Airlines beloofde Degyansky om haar vlucht met American terug te betalen. Aan USA Today zei de maatschappij het incident te onderzoeken en contact op te nemen met de vrouw. Maar in principe heeft de luchtvaartmaatschappij de geldende regels gevolgd.