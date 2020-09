Zoontje dat Duits gezinsdrama overleefde: “Mij zie je niet meer, al mijn broertjes en zusjes zijn dood” Caspar Naber/svm

05 september 2020

15u46

Bron: Bild 48 De jonge moeder die deze week vijf van haar zes kinderen vermoordde in de Duitse stad Solingen (Noordrijn-Westfalen) heeft haar oudste zoon zelf op de hoogte gebracht van de dood van zijn broertjes en zusjes. Christiane K. (27) bracht de lastige boodschap nadat ze naar zijn school gebeld had. Het personeelslid kreeg te horen dat Marcel (11) naar huis moest komen vanwege “een sterfgeval in de familie”.



Moeder en zoon ontmoetten elkaar daarna op een afgesproken plek en namen de trein naar Düsseldorf. Van daaruit reisde Marcel alleen verder naar zijn oma in Mönchengladbach. Onderweg informeerde hij vriendjes op school via een groepschat over de dood van zijn broertjes en zusjes, blijkt uit een reconstructie.

De Duitse krant ‘Bild’ kreeg de WhatsApp-berichten te zien die Marcel verstuurde naar zijn vriend Max. Daaruit blijkt dat hij ook zelf afscheid nam.

Zo stelde Max de vraag waarom zijn kameraad zo halsoverkop van school vertrokken was. “Ik wilde je alleen even laten weten dat je me niet meer zult zien omdat al mijn broertjes en zusjes dood zijn”, luidde het antwoord. “PS: zou het fijn vinden als je me belt.” Max reageerde geschrokken. “Weet je zeker dat het goed gaat? Heb je hulp nodig?”

“Ik kan niet meer”

Intussen communiceerde Christiane K. vanuit het station in Düsseldorf via WhatsApp met haar moeder, Marcels oma. “Het gaat erg slecht met me, ik kan niet meer”, schreef ze herhaaldelijk volgens politie en justitie. Toen de grootmoeder vervolgens vroeg wat er aan de hand was, kwam er geen antwoord meer. Bezorgd liet ze weten dat ze de politie zou bellen, een ultieme trigger voor haar dochter. “Stuur de politie naar de woning. De kinderen zijn dood”, schreef ze.

Twintig minuten later probeerde K. zelfmoord te plegen door zich voor een trein te gooien. Ze liep daarbij een inwendig letsel op, maar verkeert niet in levensgevaar. Een verhoor is echter nog niet aan de orde.

De vrouw wordt verdacht van vijfvoudige moord. Er is een arrestatiebevel tegen haar uitgevaardigd.

Gescheiden

De lijkschouwing leverde aanwijzingen op dat Melina (1), Leonie (2), Sophie (3), Timo (6)en Luca (8) eerst verdoofd en nadien verstikt werden. Dat gebeurde tussen woensdagmiddag en donderdagochtend. Toxicologisch onderzoek moet uitwijzen waarmee de kinderen verdoofd werden. Opvallend: tijdens de huiszoeking bleken er borden op tafel te staan, klaar voor het ontbijt.

Politie en justitie gaan ervan uit dat Christiane K. handelde vanuit een emotionele overbelasting. Ze leefde al een jaar gescheiden van haar 28-jarige echtgenoot. Hij is de vader van haar vier laatste kinderen. Marcel en Luca waren verwekt in twee eerdere relaties. Ze deed aangifte tegen haar ex wegens diefstal en medio 2020 moest de politie uitrukken voor een familieruzie.

Jeugdzorg

De stad Solingen liet weten dat het gezin al voor het drama bekend was bij de jeugdzorg en ook ondersteuning kreeg. “Op geen enkel moment waren er echter aanwijzingen dat de kinderen zich in een risicovolle situatie bevonden”, klinkt het.

Buren willen vanavond met een korte herdenkingsplechtigheid afscheid nemen van de vijf vermoorde kinderen. Alle omwonenden wordt gevraagd om rond 18.50 uur op straat een lichtketting te vormen en een minuut stilte te houden.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op zelfmoord1813.be.

