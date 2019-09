Zoontje (11) komt om tijdens boottocht: miljonair beschuldigd van doodslag en varen onder invloed Joeri Vlemings

18 september 2019

14u05

Bron: Los Angeles Times, BBC 0 Een familie-uitstap met een jacht in de San Francisco Bay is een jongen van elf fataal geworden. De zoon van de schatrijke Mexicaanse projectontwikkelaar Javier Burillo (57) werd overboord geslagen. Zijn vader zou vervolgens in beschonken toestand over de jongen heen gevaren zijn. Burillo werd aangehouden voor onvrijwillige doodslag en het varen onder invloed.

Zondag was Burillo met zijn twee zonen gaan varen in de San Francisco Bay. De jongen van 11 en de man van 27 zouden op een bepaald moment door een golf overboord geslagen zijn nabij Angel Island. Burillo keerde daarop de 10 meter lange jacht om zijn kinderen te redden, maar hij voer zo waarschijnlijk over hen heen, volgens politiechef Michael Cronin. De oudste zoon had snijwonden aan zijn been, maar de jongste was zwaarder gewond door de schroeven van de boot en overleefde de klap niet. “Hij bestuurde zelf de boot”, aldus Cronin over de 57-jarige miljonair, die de politiechef goed kent. “Dat was zijn eigen keuze. Maar de nalatigheid zit hem in de alcohol”, zei Cronin vol begrip voor het leed van de vader.

Burillo had zijn zonen nog zelf aan boord kunnen hijsen en naar de Corinthian Yacht Club gebracht. Zondagavond belde hij de politie en legde hij een positieve ademtest af. Hij werd in zijn chique villa in Belvedere aangehouden. Maandag kwam hij voorlopig vrij na het betalen van de borgsom van 1 miljoen dollar (905.000 euro).

De volledige naam van Burillo is Javier Burillo Azcárraga. Hij is een telg van de bekende Mexicaanse familie die het tv-imperium Grupo Televisa uit de grond stampte, dat Spaanstalige programma’s uitzendt over heel Latijns-Amerika. De miljonair is tevens de man achter een boel luxe-hotels en -restaurants in Mexico, waaronder het exclusieve resort Las Ventanas al Paraiso in Baja California. Burillo woont in Belvedere, een stadje voor de superrijken, naast het schiereiland Tiburon. Hij betaalde in 2004 meer dan 9,2 miljoen euro voor zijn stulpje. De vastgoedmagnaat is er een bekend en geliefd figuur. “Maar we moeten de wet handhaven”, aldus nog Cronin.

