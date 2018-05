Zoon zet inbraak in scène voor drugs: zijn ouders én hijzelf komen om jv

31 mei 2018

07u56

Bron: wfsb.com 0 Met enkele maanden tussen werden in december eerst de lijken van een Amerikaanse koppel uit Griswold in Connecticut gevonden en begin mei dat van hun zoon. De politie is er nu uit wat er precies gebeurd is. Aan de basis van het gezinsdrama ligt het plan van de 21-jarige zoon om een diefstal in scène te zetten.

Matthew Lindquist (21) had even voor kerst vorig jaar afgesproken met Ruth Correa (23) en haar broer dat hij hen zou helpen om wapens uit de kluis in de kelder van het huis van zijn ouders te halen. In ruil zou hij drugs krijgen. Het plan was de Lindquists vast te binden zodat het op een inbraak zou lijken.

Maar toen het zover was, bleek Matthew "zenuwachtig en paniekerig". Hij sloeg volgens Ruth Correa op de vlucht. De broer van Ruth liep met een machete achter hem aan en raakte hem in het achterhoofd. Broer en zus Correa wilden Matthew Lindquist daarna vastbinden, maar hij begon "te schreeuwen en uit te freaken". De broer stak hem volgens zijn zus dood met een mes.

Broer niet aangehouden

De twee slaagden er toch nog in de kluis in de kelder te bereiken, maar werden betrapt door Kenneth Lindquist, vader van Matthew. Die begon te vechten met Correa's broer, waarbij Kenneth Lindquist ervan langskreeg met een honkbalknuppel. Daarna wurgde, nog altijd volgens Ruth Correa, haar broer Janet Lindquist, de moeder van Matthew, met een touw. De Correa's staken vervolgens het huis in brand en maakten zich uit de voeten in de auto van Matthew, die later uitgebrand werd teruggevonden.

Ruth Correa zou de drievoudige moord opgebiecht hebben aan een buur in het appartementsgebouw waar ze woonden. Matthew Lindquist bleef nog tot 5 mei vermist, toen zijn lijk gevonden werd in een bos niet ver van zijn ouderlijke huis.

Ruth Correa werd aangehouden, haar broer, die zijzelf beschuldigt van de moorden, nog niet. De politie zei wel dat er nog arrestaties kunnen verwacht worden in de nog lopende zaak.