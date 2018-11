Zoon zanger rockband Rose Tattoo brutaal vermoord in Sydney jv

De zoon van Gary 'Angry' Anderson, de Australische leadzanger van de hardrockband Rose Tattoo, is in Sydney met brutaal geweld om het leven gebracht. Het 26-jarige slachtoffer, Liam Anderson, was zelf een rapper. Hij was een van de drie zonen van Angry Anderson, die ook nog een dochter heeft. De dader werd aangehouden.

De politie werd vanochtend rond zes uur lokale tijd opgeroepen voor een vechtpartij tussen twee personen in Queenscliff, tussen Manly Beach en Freshwater Beach in het noorden van Sydney. Liam Anderson liep zware verwondingen aan het hoofd op. Reanimatiepogingen mochten niet meer baten. Hij overleed ter plekke.

Zijn aanvaller, 20 jaar, kon ingerekend worden op de plaats van de misdaad. Hij was extreem gewelddadig en er waren verscheidene agenten nodig om hem te overmeesteren. Hij zal waarschijnlijk later op de dag aangeklaagd worden.

“Bloederig”

Volgens de politie, die het had over een “akelige en bloederige” situatie, kenden de twee elkaar en ging het niet om “toevallig geweld”. Mogelijk was de dader onder invloed van drugs, zei de politie nog.

Liam Anderson was de zoon van de 71-jarige Gary Stephen ‘Angry’ Anderson, die vooral bekend werd als zanger van Rose Tattoo. De hardrockband stond begin deze eeuw onder meer drie keer op Graspop Metal Meeting. In 1987 scoorde Angry Anderson zijn grootste hit met ‘Suddenly’, een ballad die gebruikt werd in de Australische soap ‘Neighbours’ (Buren) bij het tv-huwelijk tussen Kylie Minogue en Jason Donovan.