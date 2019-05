Zoon verdrinkt terwijl hij zijn verwarde vader wil redden ses

28 mei 2019

14u54

Bron: ABC, The epoch times 0 Een uitstapje tussen vader en zoon is fataal afgelopen. De twee waren er zondag met hun boot op uit getrokken om te gaan vissen. Het lichaam van de zoon werd gisteren levenloos teruggevonden.

Het zou gaan om Jeremiah Israel, een 34-jarige man uit het Amerikaanse Georgia en zijn vader. Volgens het hoofd van de lokale politie waren de twee gaan vissen met hun boot. Ze vielen in slaap toen ze die nacht hun boot hadden vastgebonden aan een brug.

Toen de 64-jarige vader ‘s nachts even de badkamer wilde opzoeken, was hij zo verward dat hij vergat dat hij zich op een boot bevond. Hij stapte gewoon de boot af, in de waan dat hij thuis was. Jeremiah sprong zijn vader achterna, maar hij kwam niet meer boven. De vader kon wel gered worden. Nabijgelegen boten konden hem oppikken. Pas de volgende ochtend werd het lichaam van zijn zoon gevonden.

Op het Facebookaccount van Jeremiah betuigden zijn vrienden hun medeleven aan de familie. “Rust in vrede. Je deed wat elke liefhebbende zoon zou doen. Je hebt je vader proberen redden”, staat er te lezen.