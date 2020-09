Zoon van Trump moet getuigen in rechtszaak over financiën van Trump-familiebedrijf kv

23 september 2020

23u34

Bron: ANP 0 Eric Trump, zoon van de Amerikaanse president Donald Trump, moet nog voor de presidentsverkiezingen getuigen in een onderzoek naar de financiële handel en wandel van het Trump-familiebedrijf. Een rechter in New York beval dat hij begin oktober beschikbaar moet zijn om onder ede te worden ondervraagd.

Volgens de rechter heeft Eric Trump, die een topfunctie bekleedt bij de Trump Organization, geen reden om zijn verklaring uit te stellen tot na de presidentsverkiezingen van 3 november. Het argument van de zoon dat hij het te druk heeft met het werk voor de herverkiezing van zijn vader, werd door de rechter van tafel geveegd.

Justitie onderzoekt of Donald Trump en de Trump Organization hebben gefraudeerd of iets anders illegaals hebben gedaan om leningen en belastingvoordelen te krijgen. Het onderzoek begon nadat Donald Trump's voormalige persoonlijke advocaat Michael Cohen het parlement een en ander had verteld over Trumps gerommel met de waarde van onroerend goed. Het bevel van de rechter maakt duidelijk dat "zelfs niet een organisatie of een persoon met de naam Trump" de maatstaven van een "wettig onderzoek" kan dicteren, laat de aanklager weten.