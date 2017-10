Zoon van Ronald Reagan: "Donald Trump is een gevaar voor de wereld en moet afgezet worden" LB

13u23

Bron: MSNBC, Huffington Post 8 Photo News De zoon van voormalig president Ronald Reagan roept parlementsleden op president Donald Trump via impeachment of door toepassing van het 25ste amendement af te zetten. "Donalt Trump is een beschadigde mens. Hij is een sociopaat en een boosaardige narcist", verklaarde Ron Reagan op MSNBC.

Ron Reagan, commentator voor MSNBC en criticus van de president, wijt de verkiezing van Donald Trump aan het kiessysteem en niet zozeer aan de kiezers. "Het kiescollege heeft dit ding uitgebraakt en het is in het Witte Huis beland, waar het moet verwijderd worden. Het is een vlek, een grote kwak op het tapijt daar. Het moet er weg. Dat betekent impeachment of het 25ste amendement", zei Reagan. "Deze man is een gevaar voor de wereld".

Volgens het 25ste amendement kunnen de vicepresident en een meerderheid van het Kabinet de president "ongeschikt voor de taken van het ambt" verklaren. Dat zou tot de afzetting van de president kunnen leiden.

rv Ron Reagan.