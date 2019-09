Zoon van gedrogeerde en beroofde man (94): “Mijn vader wordt nooit meer de oude” Sebastiaan Quekel

13 september 2019

14u03

Bron: AD.nl 0 “Een heel ziek mens dat werkelijk geen idee heeft wat ze onze kleine familie heeft aangedaan.” Michel van der Stam (62) uit het Nederlandse Monnickendam heeft geen goed woord over voor de vrouw die zijn hoogbejaarde vader in april van dit jaar drogeerde, beroofde en vervolgens voor dood achterliet. Een 61-jarige verdachte uit Zaanstad meldde zich woensdag bij de politie nadat ze bij het programma ‘Opsporing Verzocht’ werd aangewezen als de vermoedelijke dader van de oplichtingstruc.

Of een felicitatie op zijn plaats is, na al het leed dat hem, zijn familie en vooral zijn onschuldige vader is aangedaan? “Natuurlijk mag je me feliciteren, we zijn echt ontzettend blij met dit nieuws”, vertelt zoon Michel uitgelaten. “Het was wachten en geduld tonen, maar we hebben al die maanden de hoop nooit opgegeven. De politie heeft het van begin af aan perfect opgepakt en hield altijd het vertrouwen dat ze haar zouden vinden.” Hij valt even stil: “En nu is het zo ver. We hebben haar.”

Nooit meer de oude

De arrestatie van de vrouw is het eerste goede nieuws in een extreem moeilijke periode die gekenmerkt werd door ongeloof, boosheid en verdriet. “Eén ding is zeker: mijn vader zal nooit meer helemaal de oude worden”, verzucht Michel. “Hij was al slecht ter been vanwege zijn hoge leeftijd, maar na de gebeurtenissen is hij écht flink achteruit gegaan. Fysiek, zo kan hij niet meer zonder rolstoel, maar vooral mentaal. Mijn vader is psychisch niet meer in orde. Is vaak verward, vergeet dingen. Hij heeft geen energie meer, hij is op.”

Voor de familie is het duidelijk: het lichaam van hun hoogbejaarde vader heeft op die bewuste 27 april, Koningsdag, een flinke klap gekregen. Op die dag hadden hij en de vrouw voor een tweede keer afgesproken. Ze deed zich voor als een goede vriendin en wilde graag met hem naar een voorstelling gaan in het verzorgingshuis. Ze stond erop om eerst bij hem thuis koffie te zetten. Waarschijnlijk is de man zo gedrogeerd.

‘Dacht dat hij dood was’

De 94-jarige Amsterdammer verloor het bewustzijn en werd pas veel later onderkoeld in zijn woning gevonden door een medewerker van de thuiszorg. De vrouw had intussen een ‘flink geldbedrag’ opgenomen bij een bankfiliaal in de buurt. Even daarna kwam ook zoon Michel naar de woning van zijn vader. “Toen hem ik zag liggen, dacht ik dat hij dood was, zoals hij erbij lag. Deze vrouw heeft het zeer geraffineerd aangepakt, ik denk niet dat je mijn vader iets kunt verwijten.”

Het drama heeft niet alleen een diepe impact op zijn vader, maar raakt de hele familie recht in de ziel. “We zijn niet met zo heel veel, dus we trekken veel naar elkaar toe de laatste maanden. Het is niet makkelijk allemaal. Financieel kunnen we het gelukkig allemaal wel bolwerken, het is vooral het mentale dat het uiterste van ons vergt.”

Steun

Voor de familie is de arrestatie hopelijk het einde van een hoofdstuk. “Het is nu afwachten wat de verdenking zal worden, maar wij zijn ervan overtuigd dat dit de vrouw is waar we al die tijd naar zochten. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan ga ik zeker mijn zegje doen. Ik ga vertellen wat deze zaak met mijn vader en ons allemaal heeft gedaan. Dat verhaal verdient het om gehoord te worden. Of ik ook wat tegen haar ga zeggen? Dat zie ik tegen die tijd wel weer.”

De familie van de 94-jarige man zegt zich erg gesterkt te voelen door het massale medeleven in Nederland, vooral na die spraakmakende uitzending van Opsporing Verzocht. “Nog geen 24 uur na de uitzending kwamen al meer dan 1.300 sterktewensen binnen”, verwondert Michel zich. “Dat zegt geloof ik wel genoeg. De hele familie was daar heel blij mee, ook mijn vader.”

Afschuw

Kijkers van Opsporing Verzocht reageerden woensdag met afschuw op de uitzending, die inmiddels offline is gehaald. ‘De meest schrijnende vorm van criminaliteit die ik in jaren heb gezien’, aldus een Twitteraar. Een ander: ‘Een man van 94 drogeren... Levenslang opsluiten.’