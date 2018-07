Zoon van Britse vrouw die overleed na novitsjok-vergiftiging: "Daders verdienen het niet om verder te leven" TTR

15 juli 2018

17u35

Bron: The Guardian, Mirror UK 0 De Britse Charlie Rowley (45) en zijn partner Dawn Sturgess (44) werden op 29 juni, in Amesbury nabij Salisbury, aangetroffen met vergiftigingsverschijnselen. De vrouw overleed zondagavond in het Salisbury District Hospital. Ewan Hope, de 19-jarige zoon van Sturgess, hoopt dat de daders zo snel mogelijk gevonden worden. "Ik wil gerechtigheid", klinkt het.

"Ik zal de dag waarop mijn tante me opbelde met het nieuws dat mijn moeder was overleden nooit vergeten", aldus Hope. "Ik voelde me verloren en begon te huilen. Ik kon het maar niet geloven. Eerlijk gezegd dacht ik dat mijn moeder beter werd en dat ze het zelfs zou overleven."

“De moordenaar of moordenaars van mijn moeder moeten een straf krijgen die ze verdienen. Ik ben ontzettend kwaad. De dader(s) verdienen het niet om verder te leven na wat ze mijn moeder hebben aangedaan”, zegt Hope. “Ik steun het beleid van Donald Trump niet, maar ik wil dat hij de zaak van mijn moeder bespreekt met de Russische president”, klinkt het. Trump zal morgen Poetin ontmoeten in Helsinki.

Het koppel kwam in aanraking met novitsjok, hetzelfde gif dat ook werd gebruikt om de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in maart te vergiftigen. Dat gebeurde in Salisbury, dat naast Amesbury ligt.

Flesje

De speurders die belast zijn met het onderzoek maakten eerder bekend dat ze woensdag een klein flesje gevonden hebben in het huis van slachtoffer Rowley, die intussen opnieuw bij bewustzijn is. Uit tests bleek dat het flesje het zenuwgif novitsjok bevatte. Dat berichtte Scotland Yard.

Er zal nu onderzocht worden of de substantie van dezelfde partij komt als het gif dat werd gebruikt bij de aanval op de Skripals. “Door het onderzoek kan het nog maanden duren vooraleer mijn moeder begraven kan worden”, zegt Hope teleurgesteld. "We hopen dat haar begrafenis in alle sereniteit kan plaatsvinden. Door de aandacht die de zaak krijgt, zal dat niet makkelijk zijn." Dinsdag zal een autopsie worden uitgevoerd op het lichaam van zijn moeder.

Londen vermoedt dat Moskou achter de aanval op de Skripals en het Britse koppel zit. Dmitry Peskovde, de woordvoerder van de Russische president, meldde dat het Kremlin echter niets wist over de substantie die werd gebruikt.