Zoon van Braziliaanse president verdacht van witwaspraktijken, terwijl vader beloofde corruptie aan te pakken kv

22 februari 2019

00u00

Bron: Reuters 0 In Brazilië is een federaal onderzoek ingesteld naar de zoon van president Jair Bolsonaro. Flavio Bolsonaro, een senator, wordt verdacht van witwaspraktijken, zo deelt het kabinet van de openbare aanklager vandaag mee.

President Jair Bolsonaro werd vorig jaar verkozen na een campagne waarin hij beloofde de naleving van de wet en de orde in het land te herstellen en de corruptie aan te pakken. Tegen zijn zoon Flavio lopen echter meerdere beschuldigingen van corruptie.

De recente aanklacht heeft te maken met twee luxeappartementen in Rio de Janeiro. Een woordvoerder van Flavio Bolsonaro zegt dat de man onschuldig is. Bolsonaro is “het slachtoffer van een politieke vervolging en hij verwerpt deze poging om hem wangedrag en onbestaande misdrijven toe te schrijven”, klinkt het.



Flavio weigerde om zich door de openbare aanklagers van Rio de Janeiro te laten ondervragen over de recente aantijgingen, maar aan de federale aanklagers zal hij niet kunnen ontkomen.

Eerder deze maand verwierp het Braziliaanse Hooggerechtshof nog een verzoek van Flavio Bolsonaro om een einde de maken aan een onderzoek naar verdachte cash betalingen op een rekening van zijn voormalige chauffeur Fabricio Queiroz. Flavio, zijn vader en Queiroz beweren alle drie dat ze nergens schuldig aan zijn.

Het schandaal kwam aan het licht nadat de Raad voor Financiële Activiteiten (COAF) ontdekte dat er in 2017 in slechts één maand tijd 48 verdachte stortingen, goed voor in totaal 100.000 Braziliaanse real (23.400 euro), werden gemaakt op Flavio’s bankrekening. Daarnaast vond het COAF ook verdachte financiële transacties ter waarde van 7 miljoen real (1,6 miljoen euro) naar bankrekeningen van Queiroz.

De Braziliaanse krant O Globo onthulde eerder deze maand dat ze inzage had gekregen in een politiedossier over een onderzoek naar vastgoeddeals die Flavio had afgesloten tussen 2014 en 2017 die resulteerden in een “buitengewone toename” van zijn nettowaarde. Dat valt ongeveer samen met de periode waarin de 7 miljoen real op de bankrekening van Queiroz belandden.