Zoon van Braziliaanse president Bolsonaro test positief voor Covid-19 kv

25 augustus 2020

22u02

Bron: Belga 0 De oudste zoon van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, Flavio, heeft positief op het nieuwe coronavirus getest. Dat heeft de senator vandaag zelf gezegd op Twitter.

"Ik heb positief getest op Covid-19", aldus de 39-jarige Flavio Bolsonaro. "Ik voel me goed en vertoon geen symptomen.” De zoon van de president zegt een behandeling te krijgen met hydroxyloroquine en het antibioticum azitromycine. Het staatshoofd heeft zich sinds de start van de pandemie als een fervent voorstander van deze behandeling ontpopt, niettegenstaande meerdere wetenschappelijke studies de inefficiëntie ervan hadden aangetoond.

Flavio Bolsonaro is reeds het vierde gezinslid dat positief test op het virus dat in zijn land al meer dan 3,6 miljoen mensen heeft besmet en meer dan 115.00 sterfgevallen heeft veroorzaakt. Daarmee is Brazilië het tweede meest getroffen land ter wereld.



Eerder dit jaar testten de president en zijn echtgenote Michelle positief, net als de 22-jarige zoon Jair Renan. Allen zijn hersteld.

De president heeft herhaaldelijk geweigerd een mondmasker te dragen en heeft ook geregeld zijn voeten aan social distancing geveegd.