Zoon van Boris Becker klaagt Duits parlementslid aan dat hem "kleine halfneger" noemde kv

20u46

Bron: Bild 1 AFP Boris Becker en zijn zoon Noah. Noah Becker, zoon van de Duitse tenniskampioen Boris Becker, gaat klacht indienen tegen een lid van de Duitse antimigratenpartij AfD. Die had hem op Twitter een “kleine halfneger” genoemd. Dat schrijft het Duitse Bild.

De 23-jarige dj is de zoon van Boris Becker en diens ex-vrouw Barbara Becker. Hij dient klacht in tegen parlementslid Jens Maier. Die had Noah Becker dinsdag via Twitter aangevallen nadat hij in een interview met het tijdschrift ‘Emotion’ had opgemerkt dat hij het beu was om als “de eeuwige zoon van zijn vader” gezien te worden.

AP Noah Becker.

Maier, lid van de extreemrechtse Alternative für Deutschland, deelde eerst het interview via Twitter en uitte zijn ongenoegen over Beckers uitspraak dat Duitsland racistisch was. Toen een twittergebruiker hem daarvoor bekritiseerde, reageerde Maier nog harder: “De kleine halfneger heeft eenvoudigweg te weinig aandacht gekregen – er is geen andere verklaring voor zijn gedrag,” tweette hij. De bewuste tweet werd ondertussen offline gehaald.

Twitter

Maier ontkent nu dat hij het bericht de wereld heeft ingestuurd en schuift de schuld in de schoenen van een medewerker. Wie de medewerker precies zou zijn en of die persoon eventuele sancties boven het hoofd hangen, wilde het parlementslid echter niet meedelen.

Advocaat

In samenspraak met zijn vader heeft Noah Becker besloten om gerechtelijke stappen te ondernemen. “Ik heb nu de opdracht gekregen om onmiddellijk de nodige strafrechtelijke en burgerrechtelijke stappen te nemen naar aanleiding van deze overduidelijk racistische tweet,” deelde advocaat Christian-Oliver Moser mee vandaag mee.