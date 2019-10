Zoon van Bolsonaro ziet af van ambassadeurspost in VS kv

23 oktober 2019

21u40

Bron: Belga 0 Parlementslid Eduardo Bolsonaro, de derde zoon van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, heeft gisteravond bekendgemaakt dat hij het idee opgeborgen heeft om ambassadeur van Brazilië te worden in de Verenigde Staten. "Ik denk al lang na over de beslissing", zei hij. "Ik heb geluisterd naar de raad van veel mensen en ik moet denken aan mijn kiespubliek. Ik geef toe dat ik niet de steun van de meerderheid had."

Jair Bolsonaro had in augustus nog de formele goedkeuring gekregen van de Amerikaanse president Donald Trump voor een mogelijke benoeming van zijn zoon op een van de meest prestigieuze posten van de Braziliaanse diplomatie. Maar voor een officiële benoeming was de goedkeuring nodig van de Senaat, wat helemaal niet vanzelfsprekend was volgens de meeste waarnemers.

Jair Bolsonaro zei maandag al dat zijn zoon nuttiger zou kunnen zijn voor de interne politiek, om zijn partij, de PSL, te "pacificeren". Er woedt een ware clanoorlog in de partij, die geplaagd wordt door een schandaal van mogelijke kiesfraude.

