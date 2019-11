Zoon Trump maakt naam bekend van mogelijke klokkenluider in zaak die tot afzetting president moet leiden HR

07 november 2019

12u38

Bron: Belga 0 Buitenland Ondanks de regels rond de bescherming van klokkenluiders, heeft Donald Trump junior, zoon van de Amerikaanse president, op Twitter de naam van een CIA-medewerker meegedeeld die volgens hem de klokkenluider was in de afzettingsprocedure tegen zijn vader.

De zoon van de Amerikaanse president zou een identiteit die afgelopen week in de extreemrechtse media kwam overgenomen hebben. In zijn tweet beschuldigt Trump Jr. de medewerker van de inlichtingendienst ervan samengewerkt te hebben met ‘anti-Trump’-personen, en verwijst hij naar een artikel van rechtse nieuwssite Breitbart News.

“Eender welke naam aan de klokkenluider geven brengt die persoon en zijn gezin in gevaar”, reageert Andrew Bakaj, advocaat van de klokkenluider die het telefoongesprek tussen Donald Trump en de Oekraïense president aan het licht bracht. “En dat zal er niet voor zorgen dat de president geen verantwoording moet afleggen voor de krachtige beschuldigingen tegen hem”, voegt de advocaat eraan toe.

Deze zomer veroorzaakte zijn cliënt heel wat ongerustheid bij verschillende verantwoordelijken, nadat hij het telefoongesprek van 25 juli bekendmaakte waarin de Amerikaanse president aan zijn Oekraïense tegenhanger vroeg om zijn Democratische rivaal Joe Biden te onderzoeken. De Democraten hebben eind september een afzettingsprocedure gestart tegen de president, die van machtsmisbruik voor persoonlijke doeleinden beschuldigd wordt.

Trump, die vindt dat er niks mis was met het telefoontje en zich het slachtoffer voelt van een heksenjacht, trekt de onpartijdigheid van de klokkenluider in twijfel en heeft de media gevraagd om zijn identiteit bekend te maken. Zonder zelf de naam die de ronde doet in de mond te nemen, heeft Trump hem beschreven als een radicaal en een aanhanger van voormalig Democratisch president Barack Obama.

De klokkenluider wil dat zijn getuigenis op een onpartijdige manier behandeld wordt en is bereid vragen van de Republikeinen “schriftelijk en onder eed” te beantwoorden, aldus zijn advocaten.

