Zoon Osama bin Laden gedood bij Amerikaanse antiterreuractie TT

14 september 2019

15u27

Bron: Reuters 0 Hamza bin Laden, de zoon van Osama bin Laden, is bij een antiterreuroperatie in het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan gedood. Dat meldt Amerikaans president Donald Trump.

In een mededeling zegt het Witte Huis dat “de dood van Hamza bin Laden voor Al Qaida een groot verlies in leiderschap” betekent. Ook is de terreurorganisatie nu de “symbolische connectie met zijn vader kwijt, en zijn belangrijke activiteiten van de groepering ondermijnd”. “Hamza bin Laden was verantwoordelijk voor het plannen en het beheer van verschillende terroristische groepen.”

Osama bin Laden, jarenlang de leider van Al Qaida en de hoofdverantwoordelijke voor de aanslagen op 11 september 2001, kwam in mei 2011 in het Pakistaanse Abbottabad om het leven bij een antiterreuractie.