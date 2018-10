Zoon is ouders “beu” en steekt hen dood wanneer ze in bed liggen David van der Heeden

31 oktober 2018

17u42

Bron: AD.nl 0 De 21-jarige Jose Ramirez uit Peoria, in de Amerikaanse staat Illinois, vertelde zijn vrienden hij zijn ouders “beu” was. Dat hij zijn vader en moeder daadwerkelijk om het leven zou brengen, had niemand kunnen vermoeden. Gisteren werden de lichamen van Susan Brill de Ramirez and Antonio Ramirez Barron gevonden in een rivier.

Ramirez wachtte afgelopen vrijdag tot zijn beide ouders sliepen en ging toen hun slaapkamer binnen. Daar gebruikte hij pepperspray om zijn vader te verblinden en stak de man vervolgens in de buik en hals. Toen zijn moeder wakker werd, werd ook zij doodgestoken.



De jongeman wikkelde de lichamen van zijn beide ouders vervolgens in een grondzeil en een tent, legde hen in de auto van zijn vader en reed ermee naar Annawan, zo’n tachtig kilometer verderop. Daar gooide hij hen van een brug in het water.

Gevonden op oever

Zondag vonden agenten, na een telefoontje van een verontrust familielid, bloedsporen en aanwijzingen voor een worsteling in de woning. De zoon werd maandag gearresteerd. De lichamen van Antonio Ramirez Barron en Susan Brill de Ramirez, beiden 63, werden gisteren gevonden op de oever van Spoon River.



Ramirez biechtte de moord op zijn vader en moeder direct op. Tegen vrienden zou hij hebben gezegd zijn ouders “beu” te zijn. Hij is aangeklaagd voor de dubbele moord en de rechter heeft zijn borg vastgesteld op drie miljoen dollar. De zaak komt voor op 29 november.



Een vriend van Ramirez, de eveneens 21-jarige Matthew Roberts wordt van medeplichtigheid verdacht. De politie heeft geen bewijs dat Roberts bij de moord betrokken was, maar vermoedt wel dat hij op de hoogte was. De vriend wordt daarom belemmering van de rechtsgang en het verhullen van een moord verweten.