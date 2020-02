Zoon hekelt afscheidsbrief eenzame Dick: “Het was nooit goed genoeg voor mijn vader” Sanne Schelfaut

12 februari 2020

16u54

Bron: AD.nl 0 Nieuwe Meerbode trok een paar weken geleden veel aandacht. In de advertentie vroeg de inmiddels overleden Dick uit De Ronde Venen zich af Een rouwadvertentie in de lokale Nederlandse krant detrok een paar weken geleden veel aandacht. In de advertentie vroeg de inmiddels overleden Dick uit De Ronde Venen zich af waar al zijn vrienden waren tijdens zijn ziekbed. In een nieuwe rouwadvertentie reageert ‘Dennis’, die zegt zijn zoon te zijn, op de emotionele laatste groet van de Nederlander. “Alles en iedereen heeft voor de man klaar gestaan, maar nooit was het goed of goed genoeg.’’

Tijdens zijn ziekbed lieten veel vrienden kennelijk verstek gaan. Dick liet in zijn laatste woorden duidelijk weten dat hem dat tegenviel. “Bij mijn feestjes waren jullie er wel, maar tijdens mijn ziekte was er (bijna) niemand.’’

Brok in de keel

Die woorden worden nu onderuitgehaald door ‘zoon Dennis’. Hij schrijft in een advertentie in de Nieuwe Meerbode dat het een laatste roep om aandacht was. “Ik begrijp dat het bericht van mijn vader bij velen van u een brok in de keel bezorgde. Maar Dick was, voordat hij die vreselijke kanker kreeg, al jaren de realiteitszin van zijn leven kwijt.’’



Volgens zijn zoon had Dick helemaal geen vrienden en gaf hij al helemaal geen feestjes. “Alles en iedereen heeft voor de man klaargestaan, maar nooit was het goed of goed genoeg. Dick heeft bij leven helaas nooit willen inzien hoeveel schade hij heeft berokkend bij eenieder die goedwillend was. Narcisme is een ernstige aandoening voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen.’’

Goede doelen

Om toch nog een goede invulling te geven aan zijn afscheid, heeft Dicks zoon besloten een bedrag over te maken aan twee goede doelen (Mind en KWF Kankerbestrijding). “Dat is voor alles wat Dick zijn moeder, echtgenote, familie en vrienden heeft aangedaan.’’

Tot slot brengt Dennis in zijn rouwbrief ook een laatste groet aan zijn overleden pa. “Dick, ik heb helaas niks goeds van je geleerd. Gelukkig voor mij had ik een heel lieve moeder en grootmoeder. Zij die zonder zonde leven, werpen de eerste steen, maar jij was de koning. Tabee, rust zacht.’’

Opnieuw veel reactie

Ook op deze advertentie wordt op sociale media weer veel gereageerd. Sommigen hebben begrip voor de actie van de zoon en vinden het een heftig verhaal, maar anderen stellen dat een overleden persoon met rust moet worden gelaten. ‘Rekeningen vereffenen via een rouwadvertentie begint een nieuw genre te worden’, is een van de reacties.

Mensen, kennen we eenzame Dick nog? Z’n zoon “spreekt” vandaag in ons lokale krantje. Het bruist hier in de polder. 👊🏼 pic.twitter.com/q9RKRNmuEK Hester Zitvast(@ hesterzitvast) link

