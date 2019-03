Zoon gaat helemaal door het lint bij executie van 70-jarige vader in Texas Marlies van Leeuwen

01 maart 2019

19u57

De executie van meervoudig moordenaar Billie Wayne Coble in de Amerikaanse staat Texas is uitgelopen op een chaos. Cobles zoon sloeg op de ramen van de getuigenkamer en werd gearresteerd, terwijl zijn vader een dodelijke injectie kreeg toegediend.

Billie Wayne Coble zei tegen de vijf getuigen die hij bij zijn executie had uitgenodigd, dat hij van ze hield. Hij knikte naar hen en zei: “Zorg goed voor jezelf.” Ook sprak hij de bizarre laatste woorden “Dat is dan vijf dollar”. Zijn zoon Gordon, een vriend en een schoondochter kregen het daarop te kwaad. Ze sloegen met hun vuisten op de ramen van de kamer naast de ruimte waar de doodstraf werd uitgevoerd en schopten naar andere aanwezigen.

Bewakers grepen in, maar het lukte hen niet om de gemoederen te bedaren. Uiteindelijk werden de drie uit de getuigenkamer gehaald. De twee mannen kregen handboeien om en werden gearresteerd omdat ze niet meewerkten en zich verzetten. De schoondochter was woest: “Waarom doe je dit, ze hebben zijn vader zojuist vermoord”, schreeuwde ze.

Terwijl de heisa nog aan de gang was, kreeg de Vietnamveteraan een dosis van het middel pentobarbital toegediend, schrijft persbureau AP. Hij hapte nog een paar keer naar adem en raakte buiten westen. Elf minuten later werd hij doodverklaard.

Hart vol schorpioenen

De 70-jarige Coble is de oudste gevangene die in Texas is geëxecuteerd sinds de herinvoering van de doodstraf in 1982. In 1989 ontvoerde hij zijn ex-vrouw Karen Vicha. Hij werd gearresteerd en kwam op borgtocht vrij. Negen dagen later ging hij opnieuw naar haar huis. Ze was er niet, maar hij bond haar drie dochters en neefje vast. Daarna ging hij naar het huis van Vicha’s ouders en schoot hen dood.



Hij vervolgde zijn strooptocht: in een huis in de buurt vermoordde hij ook zijn ex-zwager Bobby. Daarna keerde hij terug naar Karen, die inmiddels thuis was. Hij ontvoerde haar opnieuw, mishandelde haar en dreigde haar te verkrachten en te vermoorden. Na een politieachtervolging werd hij in de boeien geslagen.

Aanklagers omschreven de moordlustige Coble als iemand met een “hart vol schorpioenen”. De jury vond de doodstraf dan ook de enige passende straf.