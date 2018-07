Zoon burgemeester Parijs zwemt als jongste Fransman Kanaal over Caspar Naber

25 juli 2018

21u36

Bron: AD 0 Apetrots is ze, burgemeester Anne Hidalgo van Parijs. Haar zoon Arthur (16) zwom als jongste Fransman ooit Het Kanaal over. De tiener wist de 51,3 kilometer gisteren te bedwingen in 9 uur en 47 minuten.

"Het is hem gelukt!!! Bravo voor mijn zoon Arthur! De jongste Fransman die Het Kanaal zwemmend overstak. Een sportieve en menselijke uitdaging. Ik ben een hele trotse moeder", schreef Anne Hidalgo in een eerste reactie op Twitter.

Haar zoon, de jongste van drie kinderen, drukte zijn vreugde uit in minder woorden: "Ziezo. Het is volbracht. In 9h47", tweette hij na het vestigen van zijn record. Daarna postte hij een filmpje van de laatste meters, gemaakt door de mensen die hem per boot begeleidden. Dat waren de Britse schipper Eric en Arthurs kameraad en 'sparring partner' Rémy.

Tekst loopt door onder de foto.

Rencontre avec Eric, le pilote de Pathfinder qui sera lundi mon bateau escorte, puis premier entraînement dans le port de Douvres avec mon sparing partenaire Rémy pic.twitter.com/Ywwf4rcueK Arthur Germain(@ defimanche) link

Jeugddroom

De burgemeesterszoon dook gisteren om 08.30 uur Britse tijd (09.30 uur onze tijd) het zeewater in vanaf het strand van Samphire Hoe bij Dover. Tegen 19.30 uur bereikte hij het strand tussen Cap Gris-Nez en Wissant.

Met zijn oversteek realiseerde de tiener naar eigen zeggen een jeugddroom. "Ik heb bijna een jaar getraind, leerde mijn lichaam wennen aan kou en vergrootte mijn weerstand door het nemen van koude douches en te baden in water van 20 graden. De laatste twee maanden zwom ik zo'n tien kilometer per dag", verklaarde hij tegenover de Franse nieuwszender BFMTV.

Goede doel

Arthur Germain financierde zijn oversteek met een crowdfundingactie waarvan het grootste deel bestemd is voor een ngo die werkt voor toegang tot onderwijs in Sub-Sahara Afrika.

Na slechts een kwartier op het Franse strand dook de tiener volgens de krant La Voix du Nord het zeewater weer in voor de terugtocht naar Dover zoals de ongeschreven wet voorschrijft.

Les derniers mètres de ma traversée de la Manche à la nage. pic.twitter.com/yNzDP42XUf Arthur Germain(@ defimanche) link

Ça y est, c’est fait, en 9h47! pic.twitter.com/prms1AJSaW Arthur Germain(@ defimanche) link

Keith Oiller, observateur de la Channel Crossing Association, vient de me remettre mon certificat de traversée de la Manche à la nage. 51,3 km parcourus en 9h47! pic.twitter.com/ATlrAave7B Arthur Germain(@ defimanche) link

Racing with the Dover-Calais ferry... pic.twitter.com/fPUcIfpVTr Arthur Germain(@ defimanche) link