Zoon Amsterdamse burgemeester Halsema in juli gearresteerd voor inbraak Redactie/IB

14 augustus 2019

02u22

Bron: AD, ANP 0 De vijftienjarige zoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is vorige maand gearresteerd in verband met een inbraak. Dat schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf. De aanhouding wordt in de krant bevestigd door de woordvoerder van Halsema en advocaat Peter Plasman.

De jongen werd in het weekeinde van 14 juli opgepakt na een achtervolging. Hij was met een andere jongen op de vlucht omdat zij waren betrapt bij een inbraak op een woonboot. Na de arrestatie vond de politie op de woonboot twee messen die de jeugdige verdachten kennelijk als wapen hadden meegenomen. Ook werd op de vluchtroute een alarmpistool gevonden.

Volgens De Telegraaf is er binnen kringen van politie en Openbaar Ministerie groot ongenoegen omdat de aanhouding al weken 'onder de pet' wordt gehouden, maar volgens de woordvoerder is van een doofpot absoluut geen sprake. “De burgemeester heeft juist meteen gezegd dat van een uitzonderingsbehandeling geen sprake kan zijn, verder beschouwt de burgemeester het als een privékwestie.”

“Doofpot niet aan de orde”

Plasman erkent in De Telegraaf dat de politieleiding na de arrestaties de persoonsgegevens heeft afgeschermd in de politiesystemen. Ook geeft hij aan dat de zaak ter afhandeling aan een ander parket is overdragen. Dat gebeurde om belangenverstrengeling tegen te gaan.

“Het afschermen gebeurde om te voorkomen dat de privacy van de jongen in het geding zou komen, er wordt namelijk nog wel eens in de systemen geneusd”, aldus Plasman. “Het feit dat de zaak aan een ander parket is overdragen bewijst al dat een doofpot niet aan de orde is.”

De advocaat vindt de termen van inbraak en wapenbezit zwaar overtrokken: “Er is sprake van puberaal gedrag, niet meer dan dat. Hij is scholier en nooit eerder met de politie in aanraking geweest.”