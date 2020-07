Zoon Amerikaanse rechter doodgeschoten: verdachte thuis dood aangetroffen RL

21 juli 2020

03u12

Bron: Belga, AD, The New York Times 0 In de Amerikaanse staat New Jersey is zondag de 20-jarige zoon van een rechter doodgeschoten toen hij de voordeur van zijn ouderlijk huis open deed. Rechter Esther Salas was mogelijk het doelwit, maar zij bleef ongedeerd. De verdachte, een advocaat en een voorvechter van mannenrechten, is maandag dood in zijn huis aangetroffen, meldt de federaal procureur van New Jersey.

Het drama speelde zich zondag af in North Brunswick, 60 kilometer ten zuiden van New York. Een man verkleed als koerier van FedEx belde aan bij de rechter. Toen zoon Daniel Anderl opendeed, werd hij meteen doodgeschoten. Mark Anderl, de 63-jarige echtgenoot van Salas, kwam op het geluid af en werd ook neergeschoten. Hij moest een spoedoperatie ondergaan en zijn toestand is stabiel. De 51-jarige Salas zelf bevond zich in de kelder en bleef ongedeerd.

Doelwit

Het is volgens Amerikaanse media nog onduidelijk wie het echte doelwit was van de aanslag, maar Salas was de laatste maanden diverse keren bedreigd. Recent nog heeft Salas de leiding gehad over een lopende rechtszaak die is aangespannen door investeerders van Deutsche Bank die beweren dat het bedrijf valse en misleidende verklaringen heeft afgelegd over zijn antiwitwasbeleid en geen toezicht heeft gehouden op ‘risicovolle’ klanten, onder wie de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein, zo meldt persbureau AP. Ook veroordeelde Salas de afgelopen jaren veel leiders van straatbendes in de regio tot lange straffen.

De FBI identificeerde Roy Den Hollander als verdachte, een advocaat die bekendstaat als voorvechter van mannenrechten. Hij werd dood aangetroffen in zijn woning in het plaatsje Liberty in de staat New York, zo'n honderd kilometer verwijderd van de plaats van het delict. Volgens lokale media zou hij zelfmoord hebben gepleegd.

Esther Salas werd in 2010 benoemd tot rechter door president Barack Obama. Ze was de eerste ‘hispanic’ vrouw die het tot die functie schopte in New Jersey. De procureur kon maandag vooralsnog geen motief geven voor de misdaad.



