Zoon Amerikaanse federale rechter opent deur voor valse koerier die hem meteen doodschiet jv

20 juli 2020

13u58

Bron: The Guardian, New York Times 10 Een man verkleed als koerier belde zondag in New Jersey aan bij federaal rechter Esther Salas. Haar 20-jarige zoon deed de deur open en werd meteen doodgeschoten. De schutter, die ook nog Salas’ echtgenoot verwondde, is nog altijd voortvluchtig.

Het drama vond plaats in North Brunswick, thuis bij rechter Esther Salas. Het was haar enige zoon, Daniel Aldern, die de deur opendeed voor iemand die blijkbaar verkleed was als pakjesbezorger van FedEx. De man schoot Daniel Aldern, een student, dood. Hij vuurde ook op advocaat Mark Anderl, de echtgenoot van Salas. Die moest een spoedoperatie ondergaan. Zijn toestand is nog altijd kritiek maar stabiel.

Salas zelf was in de kelder tijdens de schietpartij en bleef ongedeerd. De FBI is op zoek naar de verdachte, die volgens de speurders alleen handelde. Over een motief is niets bekend.



Esther Salas (51) werd in 2010 benoemd tot rechter door president Barack Obama. Ze was de eerste ‘hispanic’ vrouw die het tot die functie schopte in New Jersey. Haar meest gemediatiseerde zaak was het fraudeproces in 2014 tegen Teresa en Joe Giudice, een bekend koppel in de realityshow ‘Real Housewives of New Jersey’.

Vorige week kreeg Salas een rechtszaak toegewezen die een groep investeerders had aangespannen tegen Deutsche Bank. Ze argumenteerden dat de bank had nagelaten te wijzen op dubieuze transacties van Jeffrey Epstein, die in augustus in de gevangenis stierf in afwachting van zijn proces voor seksueel geweld.



