Zoon (59) Duitse oud-president doodgestoken in Berlijns ziekenhuis IB

20 november 2019

04u27

Bron: Die Welt, dw.com 0 In Berlijn is Fritz von Weizsäcker, de zoon van de overleden Duitse oud-president Richard von Weizsäcker, doodgestoken toen hij een college gaf in een ziekenhuis. Dat melden verschillende Duitse media op basis van de politie.

Volgens de autoriteiten werd de 59-jarige Fritz Weizsäcker tijdens zijn lezing in de Schlosspark-kliniek in de Berlijnse wijk Charlottenburg neergestoken. Von Weizsäcker was hoofd gastro-enterologie in dat ziekenhuis. De aanvaller kon met behulp van aanwezigen worden opgepakt.

Bij de aanval raakte ook een andere man gewond, die probeerde om de messentrekker tegen te houden. Hij wordt nu in een ander ziekenhuis behandeld.

De politie is een moordonderzoek gestart.

lees verder onder de tweet :

Unfassbare Tat: #Weizsäcker-Sohn in Berliner Privatklinik getötet https://t.co/lTEye8PGnB pic.twitter.com/BDfiLE1Bfd SVZonline(@ SVZonline) link

Von Weizsäcker werkte in Freiburg, Boston en Zurich voor hij uiteindelijk in 2005 hoofd gastro-enterologie werd in Schlosspark. Hij is een van de vier kinderen van de Duitse oud-president Richard von Weizsacker, die van 1984 tot 1994 de Duitse president was en in 2015 overleed.

Christian Lindner, de leider van de Duitse partij FDP, geeft op Twitter aan met stomheid geslagen te zijn over het plotse overlijden van von Weizsäcker. “Mijn vriend Fritz von Weizsäcker is vandaag in Berlijn neergestoken. Een gepassioneerde dokter en een mooi mens”, schreef Lindner. “Hij was pas nog bij ons voor een barbecue. Ik ben met stomheid geslagen en moet mijn droefheid delen. Wederom vraag je je af, in wat voor wereld leven wij”, klinkt het triest.

🖤 Mein Freund Fritz von Weizsäcker wurde heute Abend in Berlin erstochen. Ein passionierter Arzt und feiner Mensch. Neulich noch war er bei uns zuhause zum Grillen. Ich bin fassungslos und muss meine Trauer teilen. Einmal mehr fragt man sich, in welcher Welt wir leben. CL Christian Lindner(@ c_lindner) link

Bei einem Vortrag in der Schlosspark-Klinik in #Charlottenburg kam es zu einem gewalttätigen Übergriff auf den Redner. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation erlag er den Verletzungen. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Die Ermittlungen vor Ort hat die #Moko übernommen.

^tsm Polizei Berlin(@ polizeiberlin) link