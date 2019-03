Zoon (3) en dochter (5 maanden) van Belgische man dood teruggevonden nabij Valencia Hans Renier

15 maart 2019

09u07

Bron: El Païs, Levante, El Diaro, El Confidential 49 Twee jonge kinderen van een Belgische man (30) en zijn Spaanse vrouw (28) zijn door de Giardia Civil dood aangetroffen in de buurt van Valencia. Het gaat om een zoontje van 3 jaar, en zijn zusje van amper 5 maanden. De kinderen waren sinds woensdagnacht vermist. Het was de moeder die de politie vertelde waar hun lichamen begraven waren. Hoewel de vrouw uit een welgestelde familie komt, leefde het koppel als hippies in een gekraakte woning.

Het tragische verhaal startte woensdagavond, toen een buurman van het koppel de politie verwittigde. Hij zag de vrouw halfnaakt thuis vertrekken, vol bloedsporen. Haar Belgische man zou haar achterna gelopen zijn. De Guardia Civil ging meteen ter plaatse. Daar troffen ze enkel de man aan. “Ik ga terug naar België”, verklaarde hij. “Ik heb hier niets meer te zoeken. Ze zijn allemaal dood...”

De warrige verklaringen hielpen de speurders niet echt. Mogelijk was de Belg onder invloed van drugs. Er was sprake van “reïncarnatie” van de kinderen. In het zwembad werden bloedsporen gevonden.

Verstopt in ton

Meteen werd een grote zoekactie in gang gezet. De vrouw werd donderdagochtend aangetroffen: halfnaakt, in foetushouding, verborgen in een grote ton. Ze had lichte verwondingen en was amper in staat om te spreken. Op het politiekantoor werden de ouders apart verhoord. Ze werkten echter niet mee en legden tegenstrijdige verklaringen af.

De zoekactie naar de kinderen ging intussen voort. Daarbij werden meer dan 100 agenten, politiehonden en een helikopter ingezet.

De moeder vertelde aan de politie verschillende keren “dat ze haar kinderen weer tot leven moesten brengen” en over de noodzaak “om te duiken”. Uiteindelijk namen de speurders de vrouw mee naar het huis. Op de locatie aangekomen, stortte de vrouw helemaal in en vertelde de speurders waar de lichamen begraven waren.

De lichamen werden apart teruggevonden. Een lag op 75 meter van het huis van het koppel, het andere op zo’n 150 meter, op de grens van het terrein waar ze wonen. De lichamen vertonen verwondingen door slagen op het hoofd. De vrouw is aangehouden. Ook haar man is nog verdacht, minstens omdat hij de misdaad niet zou hebben aangegeven.

Hippies

Volgens Spaanse media kampten de Belg Gabriel S. C. (30) en zijn vrouw Maria G.M. (28) met psychische problemen. De vrouw zou behoren tot een welgestelde familie uit het naburige Rocafort, een van de rijkste gemeenten in Spanje. Toch leefde het gezin als hippies in een gekraakte woning, in erbarmelijke omstandigheden: zonder water, stroom en gas.

De vrouw zou al sinds haar jeugd ‘rebels’ geweest zijn, en koos voor een ‘alternatieve’ levenswijze. Als politieke activiste nam ze deel aan protestacties in Brussel, waar ze haar man leerde kennen. Eind 2017 keerde ze terug naar Valencia, en haar vriend Gabriel ging mee. Ze was toen al zwanger van hun zoontje.

De vrouw werkte een tijdje als schoonmaakster in Rocafort. Haar Belgische vriend werkte in dezelfde stad als ‘puncher’ in verschillende bars. Hij zou onlangs ontslagen zijn wegens een gebrek aan stiptheid.

Bij de Spaanse sociale diensten zou al een onderzoek hebben gelopen naar het gezin, wegens een mogelijk gebrek aan zorg voor de kinderen. Op een van de gevels van het huis waar het koppel woonde, was in rode letters geschreven ‘je gaat dood’. Volgens buren leefden ze als hippies, gebruikten ze drugs en waren ze bezig met ‘paranormale verschijnselen’.

Een autopsie op het lichaam van de kinderen zal meer duidelijkheid moeten verschaffen over hoe ze exact om het leven kwamen.