Zoon (26) bewaart in stukken gesneden lichaam van moeder in Tupperwaredoosjes ttr

23 februari 2019

11u45

Bron: The local 0 De Spaanse politie heeft een 26-jarige man uit Madrid gearresteerd voor de moord op zijn 66-jarige moeder. De twintiger had zijn moeder, met wie hij samenwoonde, in stukken gesneden. De verschillende delen van haar lichaam bewaarde hij in doosjes van Tupperware. “Ik heb stukken gekookt en opgegeten”, zei de twintiger.

Speurders openden een onderzoek na een telefoontje van een bezorgde vriend van de 66-jarige Soledad. Hij had naar eigen zeggen de vrouw al meer dan een maand niet meer gezien en maakte zich grote zorgen. Toen de politie aankwam bij het huis van de vrouw, bekende de 26-jarige zoon onmiddellijk dat hij zijn moeder om het leven had gebracht.

De twintiger vertelde de agenten dat hij het lichaam van zijn moeder in stukken had gesneden. Tijdens een huiszoeking vond de politie verschillende delen van de vrouw in doosjes van Tupperware. De potjes stonden in de koelkast en op het aanrecht van de keuken. “Ik heb stukken gekookt en opgegeten”, zei de Spanjaard tijdens het politieverhoor.



De zoon van het slachtoffer was geen onbekende bij het gerecht, zo berichten Spaanse media. Hij had zijn moeder al meermaals mishandeld. De buren getuigen dat hij kampt met psychische problemen.

Eerder deze maand deed de Spaanse politie nog een andere gruwelijke ontdekking in Alcala de Henares, een stad op ongeveer 35 kilometer ten noordoosten van de Spaanse hoofdstad. Agenten troffen toen het levenloze lichaam van een jonge vrouw aan in een diepvries. Haar vriend werd onmiddellijk gearresteerd.

