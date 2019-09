Zoon (12) mag auto besturen en rijdt kindje aan, papa krijgt 7 jaar cel mvdb

17 september 2019

15u35

Bron: The Waterloo-Cedar Falls Courier 0 Een Amerikaanse vader die zijn twaalfjarige zoon een auto liet besturen, moet zeven jaar de cel in.

De zoon raakte op dinsdag 6 augustus in de plaats Waterloo (Iowa) al sturend betrokken in een ongeval waarbij een vierjarig fietsertje werd aangereden. Het gewonde jongetje moest per ambulance naar het ziekenhuis in Iowa City. Een rit die meer dan anderhalfuur in beslag nam. De jongen, wiens naam niet is bekendgemaakt, verkeerde niet in levensgevaar. De verdere omstandigheden van het ongeval zijn niet duidelijk.

Jesse Azbill (34), de vader van de twaalfjarige, was als passagier in de wagen toen het ongeval plaatsgreep. Op de twee aanklachten die hij te horen kreeg, pleitte hij schuldig. “Ik zal nooit ofte nimmer nog een kind een auto laten besturen”, verklaarde hij aan de rechter, schreef de lokale krant The Waterloo-Cedar Falls Courier.