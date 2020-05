Zonnen per leeftijdscategorie en met touwen afgebakende ligplaatsen: zo willen Spaanse badsteden stranden heropenen Karen Van Eyken

12 mei 2020

12u59

Bron: The Sun, News.com.au, Facebook, Twitter 0 Net zoals in Italië en Griekenland maken de Spaanse autoriteiten zich op om het strandseizoen in goede banen te leiden. Enkele badplaatsen hebben al een tipje van de sluier opgelicht.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Een van de populairste toeristische bestemmingen van Spanje, Lloret de Mar aan de Costa Brava, is van plan om de stranden in drie verschillende leeftijdssegmenten op te delen om zo veel mogelijk de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Er zal een zone komen voor oudere mensen, een voor gezinnen met kinderen en een voor volwassenen zonder kinderen (koppels en vrienden).

De toegang tot de verschillende zones zal gecontroleerd worden en de capaciteit beperkt. Elke zone zal zijn eigen strandwachten en (sanitaire) faciliteiten hebben.

“Het is het plan om volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie van Lloret de Mar de veiligste bestemming te maken”, zei burgemeester Jaume Dulsat. “Wij gaan volledig voorbereid zijn om deze zomer bezoekers te ontvangen - zonder ruimte te laten voor enige improvisatie.”

De stad Malaga aan de Costa del Sol is bezig met een uitgebreide studie om na te gaan hoeveel ruimte elke persoon op het strand moet krijgen om maximale veiligheid te garanderen.

In Sanxenxo (Galicië), ook wel het Marbella van Noord-Spanje genoemd, menen ze het antwoord op die vraag al te kennen. Het populaire Silgar strand zal worden opgedeeld in vijf verschillende zones. Binnen de zones zijn er 780 ligplaatsen afgebakend met touwen, waarbij steeds de social distancing van anderhalve meter wordt gerespecteerd. Elke plek is negen vierkante meter groot. Toeristen kunnen hun plek echter niet reserveren.

Daarnaast zullen er brede stroken worden voorzien om te wandelen, te spelen en om naar de sanitaire blokken en faciliteiten te gaan.

Stranden in Italië overwegen soortgelijke maatregelen met afgebakende paden naar zee, afstand tussen ligstoelen en geen wachtrijen meer bij strandbars. Een bijzonder idee is het afbakenen van ligstoelen met schermen van plexiglas.

Ook Griekenland hoopt dat het toeristische seizoen op 1 juli van start kan gaan. Daar zullen ligbedden eveneens op voldoende afstand van elkaar staan en ze zullen beschikken over een beschermhoes die na elk bezoek kan weggeworpen worden.

Quarantaine

Maar is er momenteel nog wel een grote struikelblok om bijvoorbeeld van de Spaanse zon te kunnen genieten. Reizigers die vanuit het buitenland aankomen in Spanje zullen vanaf 15 mei 14 dagen in quarantaine moeten.

Degenen die in isolatie geplaatst worden, mogen enkel buitenkomen om basisbenodigdheden te kopen of voor medische verzorging. Als ze dat doen moeten ze altijd een masker dragen. Reisbureaus en vervoersmaatschappijen moeten hun klanten op voorhand inlichten over de regels.

De maatregel geldt tot het einde van de noodtoestand in Spanje, momenteel voorzien op 24 mei. Het is voor toeristen dus nog afwachten wanneer de noodtoestand officieel zal opgeheven worden.

In dit handige overzicht kan je bekijken hoe de situatie is in jouw vakantieland (+)