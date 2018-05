Zonder geld te voet van Groningen naar Jeruzalem: "Opgeven is geen optie" Naomi van Kalken

03 mei 2018

17u34

Bron: AD.nl 2 Velen verklaren hem voor gek, maar de Nederlander Henk van der Klok (32) uit Groningen is afgelopen zondag te voet vertrokken naar Jeruzalem. Zónder creditcard of geld. Hij is afhankelijk van de mensen die hij tegenkomt en weet één ding zeker: hij wil niet opgeven. "Wanneer je al je bruggen verbrandt, dan moet je wel."

Zondag vertrok de jonge dertiger uit Groningen. Inmiddels bevindt hij zich in de buurt van Deventer, in het oosten van Nederland. Van der Kolk hoopt in november in Jeruzalem aan te komen. "Sinds 2011 maak ik al lange reizen. Zo heb ik van Engeland naar Rome gewandeld en ben ik met de fiets van Nederland naar Istanboel gereden. Ook voer ik met een kano de hele Mississippi af. Onderweg zag ik altijd veel vriendelijkheid bij mensen. Als ik dan thuis kwam en het journaal aanzette, zag ik weer een andere kant van de wereld. Een veel minder mooie kant. Nu wil ik met mijn reizen laten zien dat de wereld veel beter is dan mensen soms denken." Hij laat zichzelf ook van zijn beste kant zien door onderweg geld in te zamelen voor weeskinderen in Thailand en Myanmar.

Ik wil met mijn reizen laten zien dat de wereld veel beter is dan mensen soms denken Henk van der Klok (32)

Onderdak en eten

Eten, drinken en een slaapplek vinden, vereisen enige creativiteit wanneer je er niet gewoon voor kunt betalen. Soms belt hij bij mensen aan en vraagt hij om wat te drinken. Van dat water komt vaak ook wel iets kleins te eten en misschien zelfs een zetel om op te overnachten. Ook heeft hij voor vertrek een pelgrimspaspoort aangevraagd, waarmee hij onderdak bij kerken kan krijgen. "Er zijn ook mensen die contact met me opnemen via mijn website. Dat is nu in Nederland wel makkelijk. Straks kom ik in Frankrijk, dus dan zal het wat lastiger worden. Ik begon ook met een Tinderaccount dat ik helemaal had ingericht op de reis, maar dat is al snel geblokkeerd door Tinder."

Op zijn website kunnen zijn volgers precies zien waar hij is door een GPS-tracker. Op deze manier zijn zijn avonturen op de voet te volgen, maar kunnen mensen ook meedenken over eventuele slaapplekken langs zijn route. Mensen die hem helpen, belanden op de ‘Wall of kindness’.

Goed doel

Onderweg vraagt hij mensen om geld te doneren voor kinderen in een weeshuis dat bij de grens tussen Thailand en Myanmar ligt. Door een burgeroorlog in Myanmar komen er veel kinderen naar het weeshuis. "In 2015 heb ik daar gewerkt en dat maakte een diepe indruk op me. Ik heb nu geen geld of eten bij me, net als zij. Bij mij was het echter een keuze, zij hadden die keuze niet. Daarom haal ik voor hen geld op."



Veel mensen denken dat zijn pelgrimstochten een religieuze achtergrond hebben. Ondanks dat hij eerder naar Santiago de Compostela en Rome trok, en nu als reisdoel Jeruzalem heeft, is de Nederlander niet religieus. Het historische aspect vindt hij wel interessant. "De route naar Jeruzalem is een historische route. Het is de route die de eerste kruisvaarders namen."

Als je een uitweg hebt, geef je een stuk sneller op. Ik ben altijd iemand geweest die opgaf. Op deze manier heb je geen keus Henk van der Klok (32)

Bruggen verbrand

Stoppen is voor Van der Klok geen optie. Heel bewust heeft hij geen creditcard meegenomen, ook niet voor de zekerheid. Vroeger gaf hij nog weleens op. Zo stopte hij met zijn studie en maakte hij de training Korps Mariniers niet af. "Wanneer je al je bruggen verbrandt, dan moet je wel. Als je een uitweg hebt, geef je een stuk sneller op. Ik ben altijd iemand geweest die opgaf. Op deze manier heb je geen keus."

Arrived in Hoogeveen! Two days of rain, but spirits are high. Let's see if someone wants to feed a hungry pilgrim😃 #hoogeveen 66 Likes, 5 Comments - Henk van der Klok (@henkvanderklok) on Instagram: "Arrived in Hoogeveen! Two days of rain, but spirits are high. Let's see if someone wants to feed a..."