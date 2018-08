Zonder brexit-deal riskeert Groot-Brittannië een tekort aan sperma TTR

Indien Groot-Brittannië zonder deal de Europese Unie verlaat, riskeert het land een tekort aan sperma voor de kunstmatige bevruchting. Volgens de Britse overheid zullen de huidige wettelijke bepalingen van de Europese Unie voor de invoer van sperma na de brexit niet meer van kracht zijn. Spermabanken moeten dan nieuwe schriftelijke akkoorden sluiten met de relevante EU-organen.

Het aantal spermadonoren in Groot-Brittannië is sterk achteruitgegaan, sinds in 2005 een wet van kracht werd volgens welke donoren geen recht meer hebben op anonimiteit. Volgens de regering importeerde Groot-Brittannië vorig jaar ongeveer 3.000 spermastalen van een commerciële spermabank in Denemarken en nog eens rond de 4.000 uit de Verenigde Staten.

Het hoofd van de Londense Harley Street Fertility Clinic (HSFC), Geetha Venkat, zei vrijdag op de BBC-radio dat stellen met een onvervulde kinderwens door de nakende brexit "in alle staten" zijn. Sperma-import uit de VS heeft een levertijd van drie maanden, de invoer uit Denemarken duurt daarentegen slechts een week.

De verwerking van de vereiste documenten na de brexit zou ook extra kosten met zich kunnen meebrengen, die mogelijk op rekening komen van stellen met een onvervulde kinderwens. Kunstmatige inseminatie is sowieso al een stressvolle bedoening, nu riskeren de koppels nog bijkomende druk door de schaarste aan sperma.