Zon, zout en algen kleuren Australisch meer opnieuw knalroze

20 februari 2019

Hoge temperaturen en veel zon transformeerden het meer van Westgate Park in Australië tijdelijk tot een populaire trekpleister. Niet omdat het er fijner vertoeven is dan anders, wel omdat het meer knalroze kleurde.

Al ziet het meer er zeemzoet uit, bewonderaars nemen maar beter geen duik in het roze meer. De kleur wordt immers uitgescheiden door algen. Die produceren een rood pigment naarmate het water zout en warmer wordt. Niet zozeer het pigment van de algen is schadelijk, maar de hoge dosis zout kan onze huid wel irriteren. Het park verzoekt zijn bezoekers dan ook vriendelijk om niet in het water te gaan.



Dat verbod geldt overigens maar even. Het zoutgehalte is maar zo hoog zolang het er bijzonder warm en zonnig blijft. Als het kouder en regenachtiger wordt, gaat de roze kleur van het meer ook weer verloren.