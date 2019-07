Exclusief voor abonnees Zon, gezelligheid en Ricard: Marseille in de ban van WK petanque Daan Kool

09 juli 2019

14u42

Bron: de Volkskrant 0 In Marseille zijn de beste (en minder goede) petanquespelers ter wereld bijeen voor het officieuze WK. Tienduizend hobbyisten en semiprofs doen mee. De spanning is te snijden, al draait het toch vooral om de gezelligheid.

“Jongens, de Ricard is op!” De 27-jarige Paul Doussin heeft zich met zijn vrienden geïnstalleerd in de schaduw van een rij platanen in het Parc Borély in Marseille, het epicentrum van Frankrijks grootste petanquetoernooi. Op een grindpad zijn ze verwikkeld in een spannend officieus potje tegen een andere vriendengroep. Maar sommige dingen gaan voor. Ricard bijvoorbeeld. Doussin drukt zijn metalen boules in de handen van een kameraad. “Neem jij het even over? Dan ga ik meer Ricard halen.”

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis