Zomeruur wint het van winteruur bij raadpleging van Franse burgers

06 maart 2019

16u35

Bron: belga 2 Een raadpleging van burgers die het Franse parlement hield over het zomer- en winteruur, heeft ruim 2 miljoen antwoorden gekregen en meer dan 80 procent van deze burgers kiest voor de afschaffing van de halfjaarlijkse wijziging. Een meerderheid kiest voor het zomeruur, zo heeft een commissie van het parlement meegedeeld.

De raadpleging was door de commissie Europese Zaken gelanceerd. De uitslag is niet bindend. Wel worden de resultaten aan de Europese instellingen overgemaakt. “De raadpleging kreeg tussen 4 februari en de sluiting op 3 maart om middernacht 2.103.999 antwoorden", deelde de commissie mee. Dat is een record. De vorige peilingen kregen in het beste geval enkele duizenden of tienduizenden antwoorden.

In september 2018 stelde de Europese Commissie een richtlijn voor die een einde zou maken aan de zomer- en wintertijd, waarbij de klok in maart een uur vooruit gezet wordt en in oktober een uur achteruit. De lidstaten zouden zelf kunnen kiezen in welke tijdzone ze willen leven.

In de online-enquête in Frankrijk is "83,71 procent van de respondenten voor de afschaffing van de uurwijziging twee keer per jaar". Ook kiest "59,17 procent ervoor altijd in de zomertijd te blijven". Bijna 37 procent geeft de voorkeur aan de wintertijd, terwijl de overige respondenten geen mening hadden.

