Zoekwerk naar lichaam Estelle Mourin (9) op vroeger kasteeleigendom seriemoordenaar Michel Fourniret ADN

23 juni 2020

12u59

Bron: Belga 1 De Franse gendarmerie heeft dinsdagmorgen in de Franse Ardennen de zoekoperatie naar het lichaam van Estelle Mouzin hervat op het kasteeldomein Château de Sautou, een vroeger eigendom van Michel Fourniret, zo is ter plaatse vastgesteld. Maandag was op een tiental kilometer daarvandaan naar de stoffelijke resten gegraven.

Rond 8 uur kwamen gendarmes van de recherche op het domein in de gemeente Donchery aan. Ook de Parijse onderzoeksrechter Sabine Kheris was ter plaatse. Op dit afgelegen eigendom van 15 hectare werden in 2004 op aangeven van de seriemoordenaar de lichamen van een 12-jarig meisje en een 22-jarige vrouw gevonden.

Zoekactie gisteren

Maandag werd zonder resultaat in het vroegere huis van Fourniret in Ville-sur-Lumes naar het lichaam van Estelle Mouzin gezocht, die in 2003 verdween. Op dit eigendom in Donchery, dat verkocht werd en vandaag bewoond is, waren tot nu toe nooit graafwerkzaamheden verricht. De zus van Fourniret woonde er een tijdlang. Ze stierf in 2002.



Onder leiding van de onderzoeksrechter is een vijftigtal gendarmes en deskundigen op de been in de Ardennen om mee te werken aan graafwerken die verscheidene dagen zouden duren.

(Lees verder onder de foto)

Bekentenis

Na jaren van ontkenningen bekende Michel Fourniret begin maart de moord op de 9-jarige Estelle Mouzin, die op 9 januari 2003 ontvoerd werd toen ze in Guermantes van school naar huis terugkeerde. "De omstandigheden, het verloop, wat er daarna kwam, zit in de vergeetput", zei hij aan de onderzoeksrechter. Hij onthulde niet waar het lichaam van het meisje ligt.

Lees ook: Seriemoordenaar Michel Fourniret (78): de boswachter die op maagden joeg, tot hij overmoedig werd (+)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.